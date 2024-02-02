Глава Минздрава оценил угрозу ухода иностранных лекарств из России

Глава Минздрава Мурашко: РФ готова перейти на производство собственных лекарств
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Правительство РФ принимает решение по запуску лекарственного производства Фото:

В связи с уходом зарубежных фармацевтических компаний из России, страна готова перейти на собственное производство. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Когда фармацевтическая компания принимает решение поступить иным образом [и уйти из российского рынка], у правительства РФ уже есть практика, когда мы в интересах населения принимаем собственные решения и, соответственно, производство», — сказал Михаил Мурашко в интервью РИА Новости. Он акцентировал внимание на том, что в настоящий момент Россия обладает большими компетенциями в вопросах фармацевтики.

URA.RU недавно подготовило материал, где рассказала о лекарствах, которые сейчас не найти на российском рынке, но у которых есть отечественные аналоги. Однако фармацевты отмечают, что такие лекарства могут не всем подойти. Российское производство продолжает функционировать. Генеральный директор Ассоциации Российских фармпроизводителей в разговоре с URA.RU подчеркнул, что Россия смогла сэкономить 240 млн евро на препаратах для онкобольных за счет развития собственного производства.

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В связи с уходом зарубежных фармацевтических компаний из России, страна готова перейти на собственное производство. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Когда фармацевтическая компания принимает решение поступить иным образом [и уйти из российского рынка], у правительства РФ уже есть практика, когда мы в интересах населения принимаем собственные решения и, соответственно, производство», — сказал Михаил Мурашко в интервью РИА Новости. Он акцентировал внимание на том, что в настоящий момент Россия обладает большими компетенциями в вопросах фармацевтики. URA.RU недавно подготовило материал, где рассказала о лекарствах, которые сейчас не найти на российском рынке, но у которых есть отечественные аналоги. Однако фармацевты отмечают, что такие лекарства могут не всем подойти. Российское производство продолжает функционировать. Генеральный директор Ассоциации Российских фармпроизводителей в разговоре с URA.RU подчеркнул, что Россия смогла сэкономить 240 млн евро на препаратах для онкобольных за счет развития собственного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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