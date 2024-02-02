Глава генштаба Румынии Влад заявил о необходимости модернизировать армию НАТО

Румынии необходимо обновить свою армию из-за потенциальной угрозы со стороны России, заявил Георгицэ Влад Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense

Новоиспеченный начальник Генштаба Румынии, генерал Георгицэ Влад считает, что ряду стран НАТО следует обновить военный резерв. Он предлагает принять соответствующий законопроект. В своих тезисах он оперирует к тому, что Россия после конфликта на Украине якобы может объявить войну НАТО, которая затронет всех его членов.

«У нас стареющий оперативный резерв, у нас нет внятных программ подготовки населения. Нашу молодежь не воспитывают со школьной скамьи в патриотическом духе, как учили наших сверстников. <…> Мы должны найти необходимые инструменты, чтобы, повторяю, иметь подготовленное население и устойчивое общество», — подчеркнул Георгицэ Влад в разговоре с «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Подчеркивая свой тезис, он сослался на то, что Россия стала проблемой для НАТО. Румынский глава Генштаба уверен, что РФ на самом деле воюет с Североатлантическим альянсом, а не с Украиной.

Влад подчеркнул, что необходимо сначала подготовить румынское население в военном плане. Военное министерство страны имеет в своем распоряжении соответствующий законопроект. В интервью речь также зашла о подготовке Польши и Великобритании, которые также намерены расширить свою армию. В настоящий момент Румыния имеет до 80 тысяч боеспособных солдат, уточнил глава Генштаба. «Однако наш резерв остался на уровне 2007 года. Сейчас в него входят люди в возрасте около 48 лет», — подытожил Георгицэ Влад и назвал это серьезной проблемой, как и дефицит соответствующих кадров в целом.

Влад также заявлял, что Молдавия якобы станет следующей мишенью для России, передает Pravda.ru. В ноябре сообщалось, что США специально планируют «накачивать» Восточную Европу оружием. Они совместно с НАТО планируют начать открытую войну против России в начале 2030 года. Об этом говорил военный журналист Александр Шарковский. В качестве подтверждения своих слов он ссылался на соответствующий документы альянса.