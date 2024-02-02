Румынии необходимо обновить свою армию из-за потенциальной угрозы со стороны России, заявил Георгицэ ВладФото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense
Новоиспеченный начальник Генштаба Румынии, генерал Георгицэ Влад считает, что ряду стран НАТО следует обновить военный резерв. Он предлагает принять соответствующий законопроект. В своих тезисах он оперирует к тому, что Россия после конфликта на Украине якобы может объявить войну НАТО, которая затронет всех его членов.
«У нас стареющий оперативный резерв, у нас нет внятных программ подготовки населения. Нашу молодежь не воспитывают со школьной скамьи в патриотическом духе, как учили наших сверстников. <…> Мы должны найти необходимые инструменты, чтобы, повторяю, иметь подготовленное население и устойчивое общество», — подчеркнул Георгицэ Влад в разговоре с «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Подчеркивая свой тезис, он сослался на то, что Россия стала проблемой для НАТО. Румынский глава Генштаба уверен, что РФ на самом деле воюет с Североатлантическим альянсом, а не с Украиной.
Влад подчеркнул, что необходимо сначала подготовить румынское население в военном плане. Военное министерство страны имеет в своем распоряжении соответствующий законопроект. В интервью речь также зашла о подготовке Польши и Великобритании, которые также намерены расширить свою армию. В настоящий момент Румыния имеет до 80 тысяч боеспособных солдат, уточнил глава Генштаба. «Однако наш резерв остался на уровне 2007 года. Сейчас в него входят люди в возрасте около 48 лет», — подытожил Георгицэ Влад и назвал это серьезной проблемой, как и дефицит соответствующих кадров в целом.
Влад также заявлял, что Молдавия якобы станет следующей мишенью для России, передает Pravda.ru. В ноябре сообщалось, что США специально планируют «накачивать» Восточную Европу оружием. Они совместно с НАТО планируют начать открытую войну против России в начале 2030 года. Об этом говорил военный журналист Александр Шарковский. В качестве подтверждения своих слов он ссылался на соответствующий документы альянса.
Новоиспеченный начальник Генштаба Румынии, генерал Георгицэ Влад считает, что ряду стран НАТО следует обновить военный резерв. Он предлагает принять соответствующий законопроект. В своих тезисах он оперирует к тому, что Россия после конфликта на Украине якобы может объявить войну НАТО, которая затронет всех его членов. «У нас стареющий оперативный резерв, у нас нет внятных программ подготовки населения. Нашу молодежь не воспитывают со школьной скамьи в патриотическом духе, как учили наших сверстников. <…> Мы должны найти необходимые инструменты, чтобы, повторяю, иметь подготовленное население и устойчивое общество», — подчеркнул Георгицэ Влад в разговоре с «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Подчеркивая свой тезис, он сослался на то, что Россия стала проблемой для НАТО. Румынский глава Генштаба уверен, что РФ на самом деле воюет с Североатлантическим альянсом, а не с Украиной. Влад подчеркнул, что необходимо сначала подготовить румынское население в военном плане. Военное министерство страны имеет в своем распоряжении соответствующий законопроект. В интервью речь также зашла о подготовке Польши и Великобритании, которые также намерены расширить свою армию. В настоящий момент Румыния имеет до 80 тысяч боеспособных солдат, уточнил глава Генштаба. «Однако наш резерв остался на уровне 2007 года. Сейчас в него входят люди в возрасте около 48 лет», — подытожил Георгицэ Влад и назвал это серьезной проблемой, как и дефицит соответствующих кадров в целом. Влад также заявлял, что Молдавия якобы станет следующей мишенью для России, передает Pravda.ru. В ноябре сообщалось, что США специально планируют «накачивать» Восточную Европу оружием. Они совместно с НАТО планируют начать открытую войну против России в начале 2030 года. Об этом говорил военный журналист Александр Шарковский. В качестве подтверждения своих слов он ссылался на соответствующий документы альянса.