Херсонский губернатор озвучил главное условие переговоров с Киевом

Губернатор Сальдо: переговоры с Украиной должны быть на условиях Москвы
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Владимир Сальдо считает, пока переговоры с Киевом маловероятны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мирные переговоры России и Украины возможны только на условиях Москвы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Переговоры всегда возможны, но переговоры должны быть переговорами, а не ультиматумами. Руководство нашей страны все время говорит, что мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то нам из-за океана будет говорить устами господина [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал Сальдо РИА Новости. По его словам, его позиция совпадает с мнением Москвы.

При этом сейчас переговоры вести не стоит, продолжил губернатор. По его мнению, тогда Киев воспользуется попыткой переговоров для передышки.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам на своих условиях. При этом Киев законодательно запретил возможность к диалогу с РФ при нынешнем президенте Владимире Путине. На Украине военное руководство допускает вероятность переговоров. Например, американский журналист Сеймур Херш указывает, что нынешний главком ВСУ Валерий Залужный попал в немилость к Зеленскому после тайных переговоров с Западом о возможности завершения конфликта.

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Мирные переговоры России и Украины возможны только на условиях Москвы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Переговоры всегда возможны, но переговоры должны быть переговорами, а не ультиматумами. Руководство нашей страны все время говорит, что мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то нам из-за океана будет говорить устами господина [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал Сальдо РИА Новости. По его словам, его позиция совпадает с мнением Москвы. При этом сейчас переговоры вести не стоит, продолжил губернатор. По его мнению, тогда Киев воспользуется попыткой переговоров для передышки. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам на своих условиях. При этом Киев законодательно запретил возможность к диалогу с РФ при нынешнем президенте Владимире Путине. На Украине военное руководство допускает вероятность переговоров. Например, американский журналист Сеймур Херш указывает, что нынешний главком ВСУ Валерий Залужный попал в немилость к Зеленскому после тайных переговоров с Западом о возможности завершения конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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