Херсонский губернатор озвучил главное условие переговоров с Киевом

Губернатор Сальдо: переговоры с Украиной должны быть на условиях Москвы

02 февраля 2024 в 08:53 Размер текста - 17 +

Владимир Сальдо считает, пока переговоры с Киевом маловероятны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные переговоры России и Украины возможны только на условиях Москвы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Переговоры всегда возможны, но переговоры должны быть переговорами, а не ультиматумами. Руководство нашей страны все время говорит, что мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то нам из-за океана будет говорить устами господина [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал Сальдо РИА Новости. По его словам, его позиция совпадает с мнением Москвы. При этом сейчас переговоры вести не стоит, продолжил губернатор. По его мнению, тогда Киев воспользуется попыткой переговоров для передышки. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам на своих условиях. При этом Киев законодательно запретил возможность к диалогу с РФ при нынешнем президенте Владимире Путине. На Украине военное руководство допускает вероятность переговоров. Например, американский журналист Сеймур Херш указывает, что нынешний главком ВСУ Валерий Залужный попал в немилость к Зеленскому после тайных переговоров с Западом о возможности завершения конфликта.

Мирные переговоры России и Украины возможны только на условиях Москвы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Переговоры всегда возможны, но переговоры должны быть переговорами, а не ультиматумами. Руководство нашей страны все время говорит, что мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то нам из-за океана будет говорить устами господина [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал Сальдо РИА Новости. По его словам, его позиция совпадает с мнением Москвы. При этом сейчас переговоры вести не стоит, продолжил губернатор. По его мнению, тогда Киев воспользуется попыткой переговоров для передышки. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам на своих условиях. При этом Киев законодательно запретил возможность к диалогу с РФ при нынешнем президенте Владимире Путине. На Украине военное руководство допускает вероятность переговоров. Например, американский журналист Сеймур Херш указывает, что нынешний главком ВСУ Валерий Залужный попал в немилость к Зеленскому после тайных переговоров с Западом о возможности завершения конфликта.