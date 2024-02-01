01 февраля 2024

Жительница ЯНАО поплатится за то, что сорвала полицейские погоны

В Салехарде женщина заплатит штраф за оскорбление полицейского
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, рейд полиции
В Салехарде женщина сорвала погон с полицейского и заплатит штраф Фото:

В Салехарде (ЯНАО) суд оштрафовал местную женщину за насилие над полицейским. Она ударила его несколько раз в грудь, а после сорвала погон и обругала, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ.

«В Салехарде 16 октября, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не согласившись с действиями сотрудников полиции, умышленно нанесла одному из них три удара в область груди. После чего, оторвала погон с левого плеча зимней куртки и оскорбила его нецензурными словами», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие случилось на улице Глазкова в ночное время. За нападение на представителя власти на нее было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимались следователи окружного следственного управления, после чего дело было передано в суд. Судья приговорил женщину к уплате штрафа.

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В Салехарде (ЯНАО) суд оштрафовал местную женщину за насилие над полицейским. Она ударила его несколько раз в грудь, а после сорвала погон и обругала, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. «В Салехарде 16 октября, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не согласившись с действиями сотрудников полиции, умышленно нанесла одному из них три удара в область груди. После чего, оторвала погон с левого плеча зимней куртки и оскорбила его нецензурными словами», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие случилось на улице Глазкова в ночное время. За нападение на представителя власти на нее было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимались следователи окружного следственного управления, после чего дело было передано в суд. Судья приговорил женщину к уплате штрафа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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