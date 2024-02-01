Жительница ЯНАО поплатится за то, что сорвала полицейские погоны

В Салехарде (ЯНАО) суд оштрафовал местную женщину за насилие над полицейским. Она ударила его несколько раз в грудь, а после сорвала погон и обругала, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ.
«В Салехарде 16 октября, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не согласившись с действиями сотрудников полиции, умышленно нанесла одному из них три удара в область груди. После чего, оторвала погон с левого плеча зимней куртки и оскорбила его нецензурными словами», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Происшествие случилось на улице Глазкова в ночное время. За нападение на представителя власти на нее было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимались следователи окружного следственного управления, после чего дело было передано в суд. Судья приговорил женщину к уплате штрафа.
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