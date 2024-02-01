В Челябинске продолжился исход чиновников из комитета дорожного хозяйства мэрии

Вслед за председателем КДХ администрации Челябинска уволился его зам Диденко

02 февраля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Вслед за шефом комитет дорожного хозяйства Челябинска покинул его зам Александр Диденко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Главный дорожник Челябинска ушел в отставку Зампредседателя комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Александр Диденко покинул свой пост, подтвердили URA.RU 2 февраля в пресс-службе мэрии. Двумя днями раньше ушел в отставку и руководитель КДХ Николай Кожевников. «Да, Диденко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его преемник пока не определен», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Диденко работал в комитете с 2019 года, когда эту структуру возглавил Ринат Кучитаров. Задержание последнего и арест по обвинению в многомиллионных махинациях на положение Диденко никак не повлиял. Весной 2023 года он уже собирался оставить муниципальную службу, но него попросили остаться. Председатель КДХ Кожевников уволился 29 января. Он поставил своеобразный антирекорд пребывания на своем посту: назначили его только 15 мая 2023 года. С 30 января временно исполняет обязанности главы комитета еще один заместитель — Дмитрий Шиляев.

Зампредседателя комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Александр Диденко покинул свой пост, подтвердили URA.RU 2 февраля в пресс-службе мэрии. Двумя днями раньше ушел в отставку и руководитель КДХ Николай Кожевников. «Да, Диденко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его преемник пока не определен», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Диденко работал в комитете с 2019 года, когда эту структуру возглавил Ринат Кучитаров. Задержание последнего и арест по обвинению в многомиллионных махинациях на положение Диденко никак не повлиял. Весной 2023 года он уже собирался оставить муниципальную службу, но него попросили остаться. Председатель КДХ Кожевников уволился 29 января. Он поставил своеобразный антирекорд пребывания на своем посту: назначили его только 15 мая 2023 года. С 30 января временно исполняет обязанности главы комитета еще один заместитель — Дмитрий Шиляев.