Спикер ВСУ покрыл матом украинцев, задававших вопросы о самолетах F-18

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Юрий Игнат нецензурно выразился о тех, кто напомнил ему слова о «летающем мусоре» в адрес F-18 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в соцсетях раскритиковал граждан, которые ему задавали вопросы об отказе Киева от австралийских самолетов F-18. Представитель ВВС не сдерживался в выражениях и покрывал матов всех, кто по его мнению, задавал стыдные вопросы. Подобные сообщения с его стороны приводит «Политика страны».

«Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно своим [занудством]. Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — написал Юрий Игнат в интернете. Также он завуалировано назвал всех, кто задает неудобные вопросы «дятлами». К одному из, по его мнению, критиков спикер ВВС обратился лично. «Вы не думаете, а несете [фигню]», — подчеркнул Игнат. После того как его сообщения начали распространяться в сети, спикер ВС Украины не стал отрицать, что «выражается эмоционально».

Украина все еще надеется получить истребители F-16. В США говорили, что это может произойти в течение 2024 года. Киеву также предлагали поставить австралийский истребители F-18, однако в ВВС Украины назвали его «летающим мусором», передает телеканал 360.

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в соцсетях раскритиковал граждан, которые ему задавали вопросы об отказе Киева от австралийских самолетов F-18. Представитель ВВС не сдерживался в выражениях и покрывал матов всех, кто по его мнению, задавал стыдные вопросы. Подобные сообщения с его стороны приводит «Политика страны». «Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно своим [занудством]. Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — написал Юрий Игнат в интернете. Также он завуалировано назвал всех, кто задает неудобные вопросы «дятлами». К одному из, по его мнению, критиков спикер ВВС обратился лично. «Вы не думаете, а несете [фигню]», — подчеркнул Игнат. После того как его сообщения начали распространяться в сети, спикер ВС Украины не стал отрицать, что «выражается эмоционально». Украина все еще надеется получить истребители F-16. В США говорили, что это может произойти в течение 2024 года. Киеву также предлагали поставить австралийский истребители F-18, однако в ВВС Украины назвали его «летающим мусором», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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