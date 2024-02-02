Спикер ВСУ покрыл матом украинцев, задававших вопросы о самолетах F-18

02 февраля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Юрий Игнат нецензурно выразился о тех, кто напомнил ему слова о «летающем мусоре» в адрес F-18 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в соцсетях раскритиковал граждан, которые ему задавали вопросы об отказе Киева от австралийских самолетов F-18. Представитель ВВС не сдерживался в выражениях и покрывал матов всех, кто по его мнению, задавал стыдные вопросы. Подобные сообщения с его стороны приводит «Политика страны». «Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно своим [занудством]. Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — написал Юрий Игнат в интернете. Также он завуалировано назвал всех, кто задает неудобные вопросы «дятлами». К одному из, по его мнению, критиков спикер ВВС обратился лично. «Вы не думаете, а несете [фигню]», — подчеркнул Игнат. После того как его сообщения начали распространяться в сети, спикер ВС Украины не стал отрицать, что «выражается эмоционально». Украина все еще надеется получить истребители F-16. В США говорили, что это может произойти в течение 2024 года. Киеву также предлагали поставить австралийский истребители F-18, однако в ВВС Украины назвали его «летающим мусором», передает телеканал 360.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в соцсетях раскритиковал граждан, которые ему задавали вопросы об отказе Киева от австралийских самолетов F-18. Представитель ВВС не сдерживался в выражениях и покрывал матов всех, кто по его мнению, задавал стыдные вопросы. Подобные сообщения с его стороны приводит «Политика страны». «Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно своим [занудством]. Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — написал Юрий Игнат в интернете. Также он завуалировано назвал всех, кто задает неудобные вопросы «дятлами». К одному из, по его мнению, критиков спикер ВВС обратился лично. «Вы не думаете, а несете [фигню]», — подчеркнул Игнат. После того как его сообщения начали распространяться в сети, спикер ВС Украины не стал отрицать, что «выражается эмоционально». Украина все еще надеется получить истребители F-16. В США говорили, что это может произойти в течение 2024 года. Киеву также предлагали поставить австралийский истребители F-18, однако в ВВС Украины назвали его «летающим мусором», передает телеканал 360.