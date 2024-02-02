Шойгу: прорабатывается вопрос участия военных в выборах РФ

Прорабатывается вопрос участия военных в выборах, сообщил Сергей Шойгу
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В Минобороны России обсуждается вопрос, каким образом военные в зоне СВО смогут проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«МО РФ прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента. Особое внимание уделяется голосованию личного состава в зоне спецоперации», — сказал Шойгу на селектором совещании ведомства.
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, зарегистрировано 112 309 947 избирателей внутри страны, еще 1 890 863 человек — за пределами РФ.
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