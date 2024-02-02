Шойгу: прорабатывается вопрос участия военных в выборах РФ

02 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Прорабатывается вопрос участия военных в выборах, сообщил Сергей Шойгу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Минобороны России обсуждается вопрос, каким образом военные в зоне СВО смогут проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «МО РФ прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента. Особое внимание уделяется голосованию личного состава в зоне спецоперации», — сказал Шойгу на селектором совещании ведомства. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, зарегистрировано 112 309 947 избирателей внутри страны, еще 1 890 863 человек — за пределами РФ.

В Минобороны России обсуждается вопрос, каким образом военные в зоне СВО смогут проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «МО РФ прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента. Особое внимание уделяется голосованию личного состава в зоне спецоперации», — сказал Шойгу на селектором совещании ведомства. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, зарегистрировано 112 309 947 избирателей внутри страны, еще 1 890 863 человек — за пределами РФ.