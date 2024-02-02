Шойгу: прорабатывается вопрос участия военных в выборах РФ

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Прорабатывается вопрос участия военных в выборах, сообщил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Минобороны России обсуждается вопрос, каким образом военные в зоне СВО смогут проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«МО РФ прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента. Особое внимание уделяется голосованию личного состава в зоне спецоперации», — сказал Шойгу на селектором совещании ведомства.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, зарегистрировано 112 309 947 избирателей внутри страны, еще 1 890 863 человек — за пределами РФ.

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В Минобороны России обсуждается вопрос, каким образом военные в зоне СВО смогут проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «МО РФ прорабатывает вопросы участия военных в выборах президента. Особое внимание уделяется голосованию личного состава в зоне спецоперации», — сказал Шойгу на селектором совещании ведомства. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, зарегистрировано 112 309 947 избирателей внутри страны, еще 1 890 863 человек — за пределами РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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