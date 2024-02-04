Челябинские глэмпинги стали раскупать в Дагестане, ЯНАО и ХМАО

Купольные глэмпинги напоминают северянам традиционные жилища Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Изготовленные в Челябинской области глэмпинги стали раскупать в Дагестане, ЯНАО и ХМАО. Как URA.RU рассказал директор компании-производителя «Абсолют Сфера» Валерий Новокрещенов, данные регионы вошли в число наиболее активных в стране по интересу к модульным конструкциям.

«По итогам 2023 года ряд регионов показал значительный всплеск активности при покупке конструкций для глэмпингов. Среди таких, кроме Челябинской области, Дагестан, ХМАО, ЯНАО, Ставрополье и другие», — рассказал URA.RU Новокрещенов.

Повышенный спрос также наметился в Карелии, Самарской, Свердловской и Мурманской областях, в Башкортостане. В течение года бизнесмены из некоторых регионов также начали проявлять интерес. Несколько покупок совершили предприниматели Кировской области. Собеседник URA.RU интерес к продукции компании связал с ростом доли на рынке и стимулах со стороны властей. В северных регионах те субсидируют покупки.

Модули из Челябинска могут выдержать морозы до минус 50 градусов. Также есть модели с дистанционным управлением системой входа-выхода. На севере популярностью пользуются купольные глэмпинги, которые своей формой напоминают традиционные жилища местных жителей. Часто покупают для проведения мероприятий. Например, на праздник оленеводов в конце февраля и майские соревнования рыбаков.

За 2023 год наметился тренд, в соответствии с которым в одной покупке стало больше модулей. В среднем приобретают не 1 — 2, как ранее, а по три конструкции, реже заказывают сразу 5 —10 штук. Рост объемов продаж в расчете на покупателя обеспечило рост величины среднего чека.

В июне стало известно, что Челябинская область вошла в число победителей федерального конкурса минэкономразвития. Правительство РФ направило бизнесменам средства на создание глэмпингов. К осени в годовом выражении рынок гостиниц нового формата вырос в четыре раза.