Руководство пермского ГУФСИН выехало в колонию, где произошел пожар

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
После пожара в ИК-9 в Соликамск едут сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю Фото:

Сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю выехали в ИК-9, где произошел пожар. Огнем было охвачено здание производственного цеха, расположенного на территории исправительного учреждения.

«Представители главного управления выехали в исправительную колонию № 9. На момент пожара никаких работ в помещение, где произошло возгорание, не проводилось. Никто из осужденных и сотрудников колонии не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого ГУФСИН.

Возгорание началось в 11 утра. Спустя четыре часа пожарным удалось потушить огонь. По данным ГУ МЧС, до прибытия огнеборцев из цеха самостоятельно эвакуировался один человек.

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Сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю выехали в ИК-9, где произошел пожар. Огнем было охвачено здание производственного цеха, расположенного на территории исправительного учреждения. «Представители главного управления выехали в исправительную колонию № 9. На момент пожара никаких работ в помещение, где произошло возгорание, не проводилось. Никто из осужденных и сотрудников колонии не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого ГУФСИН. Возгорание началось в 11 утра. Спустя четыре часа пожарным удалось потушить огонь. По данным ГУ МЧС, до прибытия огнеборцев из цеха самостоятельно эвакуировался один человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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