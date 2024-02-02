Руководство пермского ГУФСИН выехало в колонию, где произошел пожар

После пожара в ИК-9 в Соликамск едут сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю выехали в ИК-9, где произошел пожар. Огнем было охвачено здание производственного цеха, расположенного на территории исправительного учреждения.

«Представители главного управления выехали в исправительную колонию № 9. На момент пожара никаких работ в помещение, где произошло возгорание, не проводилось. Никто из осужденных и сотрудников колонии не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого ГУФСИН.

Возгорание началось в 11 утра. Спустя четыре часа пожарным удалось потушить огонь. По данным ГУ МЧС, до прибытия огнеборцев из цеха самостоятельно эвакуировался один человек.