Руководство пермского ГУФСИН выехало в колонию, где произошел пожар

Сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю выехали в ИК-9, где произошел пожар. Огнем было охвачено здание производственного цеха, расположенного на территории исправительного учреждения.
«Представители главного управления выехали в исправительную колонию № 9. На момент пожара никаких работ в помещение, где произошло возгорание, не проводилось. Никто из осужденных и сотрудников колонии не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого ГУФСИН.
Возгорание началось в 11 утра. Спустя четыре часа пожарным удалось потушить огонь. По данным ГУ МЧС, до прибытия огнеборцев из цеха самостоятельно эвакуировался один человек.
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