Суд смягчил наказание челябинцам, напавшим с битой и лопатой на силовиков

Суд смягчил мужчинам наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 2 февраля смягчил наказание Артаку Тонояну и Артуру Геворгяну, которые в июне 2022 года во время массовой драки в кафе «Лангуст» на Первом озере набросились на полицейских с битой и лопатой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Тононян вместо пяти лет проведет в колонии три, Геворгян вместо трех лет и двух месяцев — два с половиной года.

«Тонояну назначено три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Геворгяну — два с половиной года исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Мужчины были задержаны спустя почти две недели после массовой потасовки. В той драке они с лопатой и битой напали на сотрудников полиции, отдыхавших в кафе. Одному из силовиков пробили голову в ходе драки.

Тононян и Геворгян успели оперативно покинуть территорию области. Первый был задержан в Москве, второй — в Волгоградской области. Обоих этапировали в Челябинск. В августе прошлого года мужчин признали виновными. Тракторозаводский суд отправил Тононяна в колонию на срок пять лет, Геворгяна — на три года и два месяца. Оба отбывают наказание в колонии общего режима.