Мать избитой девочки из курганской школы заявила, что буллинг длился с 4 класса. Видео

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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, одиночество, студенты, зима, шкоольник
По словам матери школьницы, над ее дочерью издевались с 4 класса Фото:
новость из сюжета
Избиение подростка в курганской школе

Над школьницей из города Шумихи Курганской области, которую в туалете избивала сверстница. издевались с начальных классов. Об этом рассказала мать пострадавшей девочки.

«Они (одноклассницы — прим. URA.RU) издеваются над моей дочерью с четвертого класса. Жизни ей не давали, но до такой степени еще доходило. Поехали подавать заявление только после избиения в туалете», — рассказала telegram-каналу Ural Mash мать пострадавшей девочки из Шумихи. С ее слов, ее агрессоры завидовали достижениям ее дочери, которая занималась вокалом.

Также мать девочки рассказала, что после появления видео с избиением ее дочери в школьном туалете, пошли новые угрозы и разборки в адрес ее дочери. Женщина написала заявление и обратилась в ПДН. В ответ на это полицейские составили на мать протокол о ненадлежащем воспитании, сделав ее виновницей конфликта. Причиной этому стало то, что у ее 14-летней дочери была создана страница в соцсетях, а этого якобы не должно было быть. В итоге женщине удалось оспорить обвинение в прокуратуре, и ее заявление вернули обратно сотрудникам полиции.

Ранее URA.RU писало, что полиция проводит проверку из-за буллинга в курганской школе. В соцсетях распространилось видео, на котором подросток прилюдно избивает свою сверстницу в туалете. После этого инцидента к проблеме подключились чиновники. Глава Шумихинского округа Сергей Максимовских встретился с матерью пострадавшей девочки. Подростка, которая избивала девочку, планируют отправить в специальный центр, сообщали в УМВД региона.

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Над школьницей из города Шумихи Курганской области, которую в туалете избивала сверстница. издевались с начальных классов. Об этом рассказала мать пострадавшей девочки. «Они (одноклассницы — прим. URA.RU) издеваются над моей дочерью с четвертого класса. Жизни ей не давали, но до такой степени еще доходило. Поехали подавать заявление только после избиения в туалете», — рассказала telegram-каналу Ural Mash мать пострадавшей девочки из Шумихи. С ее слов, ее агрессоры завидовали достижениям ее дочери, которая занималась вокалом. Также мать девочки рассказала, что после появления видео с избиением ее дочери в школьном туалете, пошли новые угрозы и разборки в адрес ее дочери. Женщина написала заявление и обратилась в ПДН. В ответ на это полицейские составили на мать протокол о ненадлежащем воспитании, сделав ее виновницей конфликта. Причиной этому стало то, что у ее 14-летней дочери была создана страница в соцсетях, а этого якобы не должно было быть. В итоге женщине удалось оспорить обвинение в прокуратуре, и ее заявление вернули обратно сотрудникам полиции. Ранее URA.RU писало, что полиция проводит проверку из-за буллинга в курганской школе. В соцсетях распространилось видео, на котором подросток прилюдно избивает свою сверстницу в туалете. После этого инцидента к проблеме подключились чиновники. Глава Шумихинского округа Сергей Максимовских встретился с матерью пострадавшей девочки. Подростка, которая избивала девочку, планируют отправить в специальный центр, сообщали в УМВД региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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