Экономист объяснил, почему огурцы и помидоры стали дороже мяса

Экономист Морковкин: цены на овощи в регионах достигли 800 рублей за кг

05 февраля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Выращивать овощи в теплицах очень затратно, сказал Дмитрий Морковкин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Санкционная политика Запада, усложнившая логистику импорта, а также высокая стоимость тепличного производства в РФ, привела к росту цен на помидоры и огурцы до 800 рублей за килограмм. Об этом заявил в разговоре с URA.RU доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин. «В то время, как цены на овощи из, так называемого, „борщевого набора“ (картошка, лук, морковь, капуста, свекла) традиционно ближе к весне растут относительно невысокими темпами, вследствие налаженной системы хранения и логистики, в это же время цены на томаты и огурцы возрастают кратно. Так, по данным Росстата, в 2023 года они стали лидерами в числе подорожавших продуктов. В некоторых случаях они стали дороже не только курятины, но и свинины. В столичных продуктовых супермаркетах килограмм огурцов и томатов сейчас стоит в среднем от 350 до 500 рублей, а в некоторых регионах России цена этих овощей достигают 700-800 рублей и более», — сказал Дмитрий Морковкин. Чем вызван такой рост цен Новость по теме В Свердловской области подешевели яйца, но взлетела стоимость огурцов Санкции усложнили логистику, что заставило поднять цены, отметил экономист. «Во многих странах такая продукция ввозится по импорту, что дешевле, чем выращивать в теплицах. Поскольку в России импортные поставки под влиянием санкций, а также усложнения, разрыва налаженных логистических и производственных цепочек существенно ограничены или вовсе прекращены. Рынок вынужден идти на компромисс, задействуя тепличный способ выращивания в зимнее время. Вместе с тем, уменьшение импортных поставок компенсируется ростом цены на прилавках продуктовых ритейлеров, которые добавляют свою „добрую“ наценку к стоимости производителя-агрохолдинга», — объяснил эксперт. По его словам, за все затраты всегда приходится платить конечному покупателю. «Если востребованность данной продукции сохраняется, потребители платят за помидоры и огурцы больше. Цены на импортные овощи зависят также от колебаний валютного курса. В конечном итоге все бремя дополнительных затрат, связанных с импортными поставками или выращиванием тепличной продукции в зимний период, ложится на плечи потребителя», — продолжил собеседник агентства. Какие меры помогут снизить цены на подорожавшие овощи Необходимо предусмотреть государственные субсидии на создание необходимой производственной и транспортной инфраструктуры для сельхозтоваропроизводителей и агрохолдингов на электроснабжение, водоснабжение, дороги, считает Морковкин. «Развитие цифровых технологий „умной деревни“ и применение беспилотных систем в сельском хозяйстве также позволят улучшить условия работы фермеров и агрофирм, а также повысят тем самым доходность агробизнеса. Во избежание недобросовестного повышения цен до 200-300% от стоимости производителя в розничном сегменте возможно ограничить торговую наценку до 25% в каждом звене товаропроводящей цепи — от производителя до конечного потребителя», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкционная политика Запада, усложнившая логистику импорта, а также высокая стоимость тепличного производства в РФ, привела к росту цен на помидоры и огурцы до 800 рублей за килограмм. Об этом заявил в разговоре с URA.RU доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин. «В то время, как цены на овощи из, так называемого, „борщевого набора“ (картошка, лук, морковь, капуста, свекла) традиционно ближе к весне растут относительно невысокими темпами, вследствие налаженной системы хранения и логистики, в это же время цены на томаты и огурцы возрастают кратно. Так, по данным Росстата, в 2023 года они стали лидерами в числе подорожавших продуктов. В некоторых случаях они стали дороже не только курятины, но и свинины. В столичных продуктовых супермаркетах килограмм огурцов и томатов сейчас стоит в среднем от 350 до 500 рублей, а в некоторых регионах России цена этих овощей достигают 700-800 рублей и более», — сказал Дмитрий Морковкин. Санкции усложнили логистику, что заставило поднять цены, отметил экономист. «Во многих странах такая продукция ввозится по импорту, что дешевле, чем выращивать в теплицах. Поскольку в России импортные поставки под влиянием санкций, а также усложнения, разрыва налаженных логистических и производственных цепочек существенно ограничены или вовсе прекращены. Рынок вынужден идти на компромисс, задействуя тепличный способ выращивания в зимнее время. Вместе с тем, уменьшение импортных поставок компенсируется ростом цены на прилавках продуктовых ритейлеров, которые добавляют свою „добрую“ наценку к стоимости производителя-агрохолдинга», — объяснил эксперт. По его словам, за все затраты всегда приходится платить конечному покупателю. «Если востребованность данной продукции сохраняется, потребители платят за помидоры и огурцы больше. Цены на импортные овощи зависят также от колебаний валютного курса. В конечном итоге все бремя дополнительных затрат, связанных с импортными поставками или выращиванием тепличной продукции в зимний период, ложится на плечи потребителя», — продолжил собеседник агентства. Необходимо предусмотреть государственные субсидии на создание необходимой производственной и транспортной инфраструктуры для сельхозтоваропроизводителей и агрохолдингов на электроснабжение, водоснабжение, дороги, считает Морковкин. «Развитие цифровых технологий „умной деревни“ и применение беспилотных систем в сельском хозяйстве также позволят улучшить условия работы фермеров и агрофирм, а также повысят тем самым доходность агробизнеса. Во избежание недобросовестного повышения цен до 200-300% от стоимости производителя в розничном сегменте возможно ограничить торговую наценку до 25% в каждом звене товаропроводящей цепи — от производителя до конечного потребителя», — заключил эксперт.