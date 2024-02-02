Курганские бойцы СВО из мотострелковой роты попросили земляков купить дрон для слежки за противником. Видеообращение бойца из Запорожья опубликовала волонтер Наталья Мазур на своей странице в соцсетях.
«Мы бойцы 1455 полка. Ведем бои с нацистским режимом на запорожском направлении. Просим вас [земляков] оказать нам помощь в покупке квадрокоптера Mavic для наблюдения за противником. Враг будет разбит, победа будет за нами! Слава России!» — сказал военнослужащий на видео. Также мобилизованный боец попросил земляков помочь в приобретении обезболивающих медикаментов.
Ранее URA.RU писало, что российские штурмовики обратились к курганцам из зоны СВО. Бойцы попросили помочь с покупкой машины для перевозки раненых и продовольствия. Также сообщалось. что курганский командир записал видеообращение к чиновникам с просьбой купить дроны для его полка.
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