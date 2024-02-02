Курганские бойцы из зоны СВО попросили земляков купить дрон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские бойцы СВО из мотострелковой роты попросили земляков купить дрон для слежки за противником. Видеообращение бойца из Запорожья опубликовала волонтер Наталья Мазур на своей странице в соцсетях.

«Мы бойцы 1455 полка. Ведем бои с нацистским режимом на запорожском направлении. Просим вас [земляков] оказать нам помощь в покупке квадрокоптера Mavic для наблюдения за противником. Враг будет разбит, победа будет за нами! Слава России!» — сказал военнослужащий на видео. Также мобилизованный боец попросил земляков помочь в приобретении обезболивающих медикаментов.

Ранее URA.RU писало, что российские штурмовики обратились к курганцам из зоны СВО. Бойцы попросили помочь с покупкой машины для перевозки раненых и продовольствия. Также сообщалось. что курганский командир записал видеообращение к чиновникам с просьбой купить дроны для его полка.