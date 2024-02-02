Курганские мотострелки из Запорожья обратились к землякам. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Курганские бойцы из зоны СВО попросили земляков купить дрон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганские бойцы СВО из мотострелковой роты попросили земляков купить дрон для слежки за противником. Видеообращение бойца из Запорожья опубликовала волонтер Наталья Мазур на своей странице в соцсетях.

«Мы бойцы 1455 полка. Ведем бои с нацистским режимом на запорожском направлении. Просим вас [земляков] оказать нам помощь в покупке квадрокоптера Mavic для наблюдения за противником. Враг будет разбит, победа будет за нами! Слава России!» — сказал военнослужащий на видео. Также мобилизованный боец попросил земляков помочь в приобретении обезболивающих медикаментов.

Ранее URA.RU писало, что российские штурмовики обратились к курганцам из зоны СВО. Бойцы попросили помочь с покупкой машины для перевозки раненых и продовольствия. Также сообщалось. что курганский командир записал видеообращение к чиновникам с просьбой купить дроны для его полка.

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Курганские бойцы СВО из мотострелковой роты попросили земляков купить дрон для слежки за противником. Видеообращение бойца из Запорожья опубликовала волонтер Наталья Мазур на своей странице в соцсетях. «Мы бойцы 1455 полка. Ведем бои с нацистским режимом на запорожском направлении. Просим вас [земляков] оказать нам помощь в покупке квадрокоптера Mavic для наблюдения за противником. Враг будет разбит, победа будет за нами! Слава России!» — сказал военнослужащий на видео. Также мобилизованный боец попросил земляков помочь в приобретении обезболивающих медикаментов. Ранее URA.RU писало, что российские штурмовики обратились к курганцам из зоны СВО. Бойцы попросили помочь с покупкой машины для перевозки раненых и продовольствия. Также сообщалось. что курганский командир записал видеообращение к чиновникам с просьбой купить дроны для его полка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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