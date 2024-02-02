Сын челябинского экс-губернатора начал судиться с дочерью покойного бизнесмена

03 февраля 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

В арбитражном суде возобновляется процесс по покупке акций «Монтажника» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского В Арбитражном суде Челябинской области возобновляется процесс по отмене сделки о покупке акций ПО «Монтажник», владеет которым семья экс-губернатора Бориса Дубровского. Истцом выступает сын бывшего главы региона Александр Дубровский, ответчиком дочь умершего бизнесмена Виктора Тулупова, Татьяна. «Заявление о возобновлении производства. Принять заявление к производству», — сообщается в картотеке дел. Указано, что заявление подано Александром Дубровским. Заседание состоится 27 марта. Тулупов основал «Монтажник» в августе 1988 года. В октябре 2017 года он продал акции «Монтажника» сыну экс-губернатора. Сделка была оформлена в начале 2018 года. Годовой оборот компании на тот момент превышал 7 млрд рублей. Летом 2020 года «Монтажник» был обанкрочен. В июне 2022 года Александр Дубровский подал иск к Тулупову о расторжении сделки, требуя вернуть ему деньги за акции. По заявлению Дубровского-младшего в отношении Тулупова было возбуждено уголовное дело по возможному факту злоупотребления полномочиями. В феврале 2023 года Тулупов умер. Процесс по отмене сделки был приостановлен до тех пор, пока дочь бизнесмена не вступит в права наследства. Уголовное дело в отношении Тулупова закрыто за отсутствием состава преступления. Его дочь вступила в права наследства и теперь хочет войти в число кредиторов «Монтажника». Борис и Александр Дубровский признаны банкротами. Также признан банкротом менеджер семьи экс-губернатора Алексей Павлюк, который сейчас отбывает срок за мошенничество. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арбитражном суде Челябинской области возобновляется процесс по отмене сделки о покупке акций ПО «Монтажник», владеет которым семья экс-губернатора Бориса Дубровского. Истцом выступает сын бывшего главы региона Александр Дубровский, ответчиком дочь умершего бизнесмена Виктора Тулупова, Татьяна. «Заявление о возобновлении производства. Принять заявление к производству», — сообщается в картотеке дел. Указано, что заявление подано Александром Дубровским. Заседание состоится 27 марта. Тулупов основал «Монтажник» в августе 1988 года. В октябре 2017 года он продал акции «Монтажника» сыну экс-губернатора. Сделка была оформлена в начале 2018 года. Годовой оборот компании на тот момент превышал 7 млрд рублей. Летом 2020 года «Монтажник» был обанкрочен. В июне 2022 года Александр Дубровский подал иск к Тулупову о расторжении сделки, требуя вернуть ему деньги за акции. По заявлению Дубровского-младшего в отношении Тулупова было возбуждено уголовное дело по возможному факту злоупотребления полномочиями. В феврале 2023 года Тулупов умер. Процесс по отмене сделки был приостановлен до тех пор, пока дочь бизнесмена не вступит в права наследства. Уголовное дело в отношении Тулупова закрыто за отсутствием состава преступления. Его дочь вступила в права наследства и теперь хочет войти в число кредиторов «Монтажника». Борис и Александр Дубровский признаны банкротами. Также признан банкротом менеджер семьи экс-губернатора Алексей Павлюк, который сейчас отбывает срок за мошенничество. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются.