02 февраля 2024

Харьковская ВГА: Киев эвакуирует жителей, чтобы превратить их дома в плацдарм

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Ганчева, киевские власти делают хранилище для боеприпасов из домов жителей Харькова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области власти Украины проводят эвакуацию населения для того, чтобы использовать их дома в качестве места для размещения личного состава ВСУ и хранения боеприпасов. Об этом сообщает глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Людей якобы эвакуируют, а на самом деле увозят, чтобы не мешали превращать территорию в плацдарм», — передает ТАСС слова Ганчева. Он добавил, что украинские военные всегда прячутся за спинами гражданских. Таких примеров, по его словам, множество.

Ранее Ганчев заявил, что украинские власти заставляют жителей Харькова эвакуироваться, а также вывозят имущество местных предприятий. По словам главы ВГА, солдаты ВСУ занимаются мародерством.

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В Харьковской области власти Украины проводят эвакуацию населения для того, чтобы использовать их дома в качестве места для размещения личного состава ВСУ и хранения боеприпасов. Об этом сообщает глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «Людей якобы эвакуируют, а на самом деле увозят, чтобы не мешали превращать территорию в плацдарм», — передает ТАСС слова Ганчева. Он добавил, что украинские военные всегда прячутся за спинами гражданских. Таких примеров, по его словам, множество. Ранее Ганчев заявил, что украинские власти заставляют жителей Харькова эвакуироваться, а также вывозят имущество местных предприятий. По словам главы ВГА, солдаты ВСУ занимаются мародерством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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