Харьковская ВГА: Киев эвакуирует жителей, чтобы превратить их дома в плацдарм

В Харьковской области власти Украины проводят эвакуацию населения для того, чтобы использовать их дома в качестве места для размещения личного состава ВСУ и хранения боеприпасов. Об этом сообщает глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«Людей якобы эвакуируют, а на самом деле увозят, чтобы не мешали превращать территорию в плацдарм», — передает ТАСС слова Ганчева. Он добавил, что украинские военные всегда прячутся за спинами гражданских. Таких примеров, по его словам, множество.
Ранее Ганчев заявил, что украинские власти заставляют жителей Харькова эвакуироваться, а также вывозят имущество местных предприятий. По словам главы ВГА, солдаты ВСУ занимаются мародерством.
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