Харьковская ВГА: Киев эвакуирует жителей, чтобы превратить их дома в плацдарм

03 февраля 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

По словам Ганчева, киевские власти делают хранилище для боеприпасов из домов жителей Харькова Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области власти Украины проводят эвакуацию населения для того, чтобы использовать их дома в качестве места для размещения личного состава ВСУ и хранения боеприпасов. Об этом сообщает глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «Людей якобы эвакуируют, а на самом деле увозят, чтобы не мешали превращать территорию в плацдарм», — передает ТАСС слова Ганчева. Он добавил, что украинские военные всегда прячутся за спинами гражданских. Таких примеров, по его словам, множество. Ранее Ганчев заявил, что украинские власти заставляют жителей Харькова эвакуироваться, а также вывозят имущество местных предприятий. По словам главы ВГА, солдаты ВСУ занимаются мародерством.

В Харьковской области власти Украины проводят эвакуацию населения для того, чтобы использовать их дома в качестве места для размещения личного состава ВСУ и хранения боеприпасов. Об этом сообщает глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «Людей якобы эвакуируют, а на самом деле увозят, чтобы не мешали превращать территорию в плацдарм», — передает ТАСС слова Ганчева. Он добавил, что украинские военные всегда прячутся за спинами гражданских. Таких примеров, по его словам, множество. Ранее Ганчев заявил, что украинские власти заставляют жителей Харькова эвакуироваться, а также вывозят имущество местных предприятий. По словам главы ВГА, солдаты ВСУ занимаются мародерством.