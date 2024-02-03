Карта СВО на Украине 3 февраля: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны РФ: двое солдат ВСУ сдались в плен на краснолиманском направлении
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Российские летчики ракетами ударили по украинским позициям на донецком направлении, уточнили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие за сутки помешали украинским солдатам перегруппироваться и усилить свои позиции на южнодонецком направлении. Также ВС РФ захватили в плен двух украинских военных на краснолиманском направлении. Ход спецоперации на Украине к утру 3 февраля — в материале URA.RU.

Донецкое и южнодонецкое направления

Солдаты ВС РФ из группировки «Восток» пресекли четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции и провести ротацию боевиков в районе Старомайорского и Ровнополя. Кроме того, артиллеристы поразили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также был уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками в районе Водяного.

На донецком направлении российские летчики на вертолетах Ми-28Н при помощи ракет ударили по украинским подразделениям. Российские солдаты продолжают продвигаться на юге Авдеевки. Помимо этого, проходят бои в районе Первомайского и Георгиевки, отмечают военкоры.

Обстановка в зоне СВО на 3 февраля
Обстановка в зоне СВО на 3 февраля

Купянское направление

При помощи гаубицы бойцы РФ из группировки «Запад» уничтожили украинские позиции вместе с вражеской техникой, уточнили в Минобороны РФ. Продолжаются бои у Синьковки. ВС РФ атакуют противника недалеко от Крахмального и Табаевки. Также российские бойцы продвинулись в направлении Терново.

Краснолиманское направление

Солдаты РФ из группировки «Центр» захватили в плен двух украинских бойцов. Кроме того, артиллеристы уничтожили до 270 человек из числа ВСУ на этом направлении, подчеркнули в Минобороны РФ.

Артемовское направление

Украина предпринимает попытки атаковать российские позиции в райне населенного пункта Богдановка. Кроме того, ВСУ пытаются безуспешно вернуть утраченные позиции в районе Клещеевки, уточняют военкоры.

Запорожское направление

На этом направлении традиционно проходят бои в районе Работино и Вербовое. Также российские солдаты смогли продвинуться в районе Приютного.

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Российские военнослужащие за сутки помешали украинским солдатам перегруппироваться и усилить свои позиции на южнодонецком направлении. Также ВС РФ захватили в плен двух украинских военных на краснолиманском направлении. Ход спецоперации на Украине к утру 3 февраля — в материале URA.RU. Солдаты ВС РФ из группировки «Восток» пресекли четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции и провести ротацию боевиков в районе Старомайорского и Ровнополя. Кроме того, артиллеристы поразили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также был уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками в районе Водяного. На донецком направлении российские летчики на вертолетах Ми-28Н при помощи ракет ударили по украинским подразделениям. Российские солдаты продолжают продвигаться на юге Авдеевки. Помимо этого, проходят бои в районе Первомайского и Георгиевки, отмечают военкоры. При помощи гаубицы бойцы РФ из группировки «Запад» уничтожили украинские позиции вместе с вражеской техникой, уточнили в Минобороны РФ. Продолжаются бои у Синьковки. ВС РФ атакуют противника недалеко от Крахмального и Табаевки. Также российские бойцы продвинулись в направлении Терново. Солдаты РФ из группировки «Центр» захватили в плен двух украинских бойцов. Кроме того, артиллеристы уничтожили до 270 человек из числа ВСУ на этом направлении, подчеркнули в Минобороны РФ. Украина предпринимает попытки атаковать российские позиции в райне населенного пункта Богдановка. Кроме того, ВСУ пытаются безуспешно вернуть утраченные позиции в районе Клещеевки, уточняют военкоры. На этом направлении традиционно проходят бои в районе Работино и Вербовое. Также российские солдаты смогли продвинуться в районе Приютного.
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