Карта СВО на Украине 3 февраля: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военнослужащие за сутки помешали украинским солдатам перегруппироваться и усилить свои позиции на южнодонецком направлении. Также ВС РФ захватили в плен двух украинских военных на краснолиманском направлении. Ход спецоперации на Украине к утру 3 февраля — в материале URA.RU.
Донецкое и южнодонецкое направления
Солдаты ВС РФ из группировки «Восток» пресекли четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции и провести ротацию боевиков в районе Старомайорского и Ровнополя. Кроме того, артиллеристы поразили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также был уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками в районе Водяного.
На донецком направлении российские летчики на вертолетах Ми-28Н при помощи ракет ударили по украинским подразделениям. Российские солдаты продолжают продвигаться на юге Авдеевки. Помимо этого, проходят бои в районе Первомайского и Георгиевки, отмечают военкоры.
Купянское направление
При помощи гаубицы бойцы РФ из группировки «Запад» уничтожили украинские позиции вместе с вражеской техникой, уточнили в Минобороны РФ. Продолжаются бои у Синьковки. ВС РФ атакуют противника недалеко от Крахмального и Табаевки. Также российские бойцы продвинулись в направлении Терново.
Краснолиманское направление
Солдаты РФ из группировки «Центр» захватили в плен двух украинских бойцов. Кроме того, артиллеристы уничтожили до 270 человек из числа ВСУ на этом направлении, подчеркнули в Минобороны РФ.
Артемовское направление
Украина предпринимает попытки атаковать российские позиции в райне населенного пункта Богдановка. Кроме того, ВСУ пытаются безуспешно вернуть утраченные позиции в районе Клещеевки, уточняют военкоры.
Запорожское направление
На этом направлении традиционно проходят бои в районе Работино и Вербовое. Также российские солдаты смогли продвинуться в районе Приютного.
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