Жена вагнеровца рассказала, как ее муж с другом избивали свердловчанку

Свердловские бойцы ЧВК «Вагнер» два дня избивали девушку

03 февраля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Бойцы попали под уголовное дело и находятся в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU Ставшие фигурантами уголовного дела свердловские бойцы ЧВК «Вагнер» Иван Комаров и Роман Калмыков приезжали к пострадавшей Валерии (имя изменено) и избивали ее на протяжении двух дней. А за сутки до этого девушка гостила у мужчин. Хронологию событий, случившихся в поселке Белоярском, рассказала URA.RU супруга одного из подсудимых Алена Комарова. «В ночь на 21 января Валерия сама приехала в квартиру к моему мужу, где он выпивал с Романом. Они стали распивать алкоголь втроем, потом, как мне сказал Рома, Валерия и Иван попытались заняться сексом, но у них не вышло. На следующий день я позвонила ей и стала разбираться. Она начала мне угрожать и говорить, чтобы я не рассказывала ничего ее супругу. 23 января пьяный Иван поехал к ней, чтобы избить — он был недоволен ее угрозами. На следующий день он вернулся к ней уже с Романом», — вспоминает Комарова. Тогда, по словам Алены, мужчины вновь выпивали спиртное с Валерией. «24 января мы с ней снова поговорили по телефону. Она мне сказала, что Иван практически сразу же уснул, а Роман стал душить ее. Потом проснулся мой супруг и стал избивать ее. Затем они попросили ее сделать минет. Когда товарищи стали собираться домой, Роман забрал у Валерии два телефона и цепочку», — добавила Комарова. После этого девушка написала заявление в полицию, обвинив вагнеровцев в изнасиловании, краже и избиении. Однако уголовное дело было возбуждено лишь по факту разбоя. «Изнасилование не подтвердилось», — заявила URA.RU Комарова. Валерия от общения с корреспондентом агентства отказалась. «Я не даю комментариев», — сказала девушка и сбросила трубку. На вопрос в мессенджере она также не ответила. Новость по теме Вагнеровцы, напавшие на свердловчанку, избавились от улик Комаров и Калмыков сейчас находятся в СИЗО. В день, когда их объявили в розыск, супруга Ивана была в роддоме. Она родила второго ребенка от мужчины. Всего у нее трое детей. «Я не буду его ждать из тюрьмы. Когда я рожала второго малыша, он тоже сидел. Я буду подавать на развод», — призналась Алена Комарова. Из зоны проведения спецоперации РФ на Украине Комаров и Калмыков вернулись в апреле прошлого года. Там они были в составе ЧВК «Вагнер». У Калмыкова на страницах в соцсетях много фотографий с флагами этого формирования. Под подозрения силовиков мужчины попали 26 января. Тогда, по неофициальной версии, их искали из-за изнасилования девушки. Сыщики задержали их 28 января в Североуральске. Там они могли прятаться у родственников Ивана Комарова. Ранее уральцы уже были судимы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ставшие фигурантами уголовного дела свердловские бойцы ЧВК «Вагнер» Иван Комаров и Роман Калмыков приезжали к пострадавшей Валерии (имя изменено) и избивали ее на протяжении двух дней. А за сутки до этого девушка гостила у мужчин. Хронологию событий, случившихся в поселке Белоярском, рассказала URA.RU супруга одного из подсудимых Алена Комарова. «В ночь на 21 января Валерия сама приехала в квартиру к моему мужу, где он выпивал с Романом. Они стали распивать алкоголь втроем, потом, как мне сказал Рома, Валерия и Иван попытались заняться сексом, но у них не вышло. На следующий день я позвонила ей и стала разбираться. Она начала мне угрожать и говорить, чтобы я не рассказывала ничего ее супругу. 23 января пьяный Иван поехал к ней, чтобы избить — он был недоволен ее угрозами. На следующий день он вернулся к ней уже с Романом», — вспоминает Комарова. Тогда, по словам Алены, мужчины вновь выпивали спиртное с Валерией. «24 января мы с ней снова поговорили по телефону. Она мне сказала, что Иван практически сразу же уснул, а Роман стал душить ее. Потом проснулся мой супруг и стал избивать ее. Затем они попросили ее сделать минет. Когда товарищи стали собираться домой, Роман забрал у Валерии два телефона и цепочку», — добавила Комарова. После этого девушка написала заявление в полицию, обвинив вагнеровцев в изнасиловании, краже и избиении. Однако уголовное дело было возбуждено лишь по факту разбоя. «Изнасилование не подтвердилось», — заявила URA.RU Комарова. Валерия от общения с корреспондентом агентства отказалась. «Я не даю комментариев», — сказала девушка и сбросила трубку. На вопрос в мессенджере она также не ответила. Комаров и Калмыков сейчас находятся в СИЗО. В день, когда их объявили в розыск, супруга Ивана была в роддоме. Она родила второго ребенка от мужчины. Всего у нее трое детей. «Я не буду его ждать из тюрьмы. Когда я рожала второго малыша, он тоже сидел. Я буду подавать на развод», — призналась Алена Комарова. Из зоны проведения спецоперации РФ на Украине Комаров и Калмыков вернулись в апреле прошлого года. Там они были в составе ЧВК «Вагнер». У Калмыкова на страницах в соцсетях много фотографий с флагами этого формирования. Под подозрения силовиков мужчины попали 26 января. Тогда, по неофициальной версии, их искали из-за изнасилования девушки. Сыщики задержали их 28 января в Североуральске. Там они могли прятаться у родственников Ивана Комарова. Ранее уральцы уже были судимы.