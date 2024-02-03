Глава СНБО Украины попытался дерзко ответить Путину

Глава СНБО Данилов пригрозил провести демилитаризованную зону Украины до Москвы

03 февраля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

По словам Данилова, демилитаризованная зона будет в обязательном порядке продвинута на территории РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Демилитаризованная зона будет находиться на территории РФ, она будет пролегать как минимум до Москвы. Таким образом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попытался ответить на слова президента России Владимира Путина о том, что эта зона в Киеве должна находиться на безопасном расстоянии от мирных российских городов. «Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем», — передает «Украинское радио» слова Данилова. Он добавил, что вся эта территория будет принадлежать не Украине, а России. Ранее Путин на встрече со своими доверенными лицами заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна находиться на таком удаленном расстоянии, которое сможет обеспечить безопасность мирных городов РФ от обстрелов. Он также добавил, что ВС РФ будут отодвигать эту зону. В июне 2023 года Украина объявила о масштабном контрнаступлении. Но при этом попытки прорвать российскую оборону обернулись для киевской армии провалом. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот провал наступательных действий оставил «негативный осадок».

Демилитаризованная зона будет находиться на территории РФ, она будет пролегать как минимум до Москвы. Таким образом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попытался ответить на слова президента России Владимира Путина о том, что эта зона в Киеве должна находиться на безопасном расстоянии от мирных российских городов. «Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем», — передает «Украинское радио» слова Данилова. Он добавил, что вся эта территория будет принадлежать не Украине, а России. Ранее Путин на встрече со своими доверенными лицами заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна находиться на таком удаленном расстоянии, которое сможет обеспечить безопасность мирных городов РФ от обстрелов. Он также добавил, что ВС РФ будут отодвигать эту зону. В июне 2023 года Украина объявила о масштабном контрнаступлении. Но при этом попытки прорвать российскую оборону обернулись для киевской армии провалом. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот провал наступательных действий оставил «негативный осадок».