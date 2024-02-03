Экс-разведчик США прилетел в Луганск, чтобы рассказать американцам правду

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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
Леонид Пасечник сообщил, что Скотт Риттер был в шоке от увиденного в ЛНР Фото:

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер посетил Луганск (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, Риттер намерен рассказать правду американцам об обстрелах со стороны ВСУ по новым российским регионам.

«Он (Скотт Риттер — прим. URA.RU) сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков», — сообщил Пасечник в своем telegram-канале. По его словам, Риттер был поражен от увиденного.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал ООН признать Украину страной-агрессором, передает телеканал 360. В МИД России заявили, что киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей новых российских регионов.

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер посетил Луганск (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, Риттер намерен рассказать правду американцам об обстрелах со стороны ВСУ по новым российским регионам. «Он (Скотт Риттер — прим. URA.RU) сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков», — сообщил Пасечник в своем telegram-канале. По его словам, Риттер был поражен от увиденного. Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал ООН признать Украину страной-агрессором, передает телеканал 360. В МИД России заявили, что киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей новых российских регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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