МИД РФ: удары по Донецку доказали, что киевские главари готовы безжалостно убивать

МИД РФ: обстрел Донецка доказал, что Киев готов безжалостно убивать
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Виды Москвы. Москва , мид, министерство иностранных дел
В МИД РФ сообщили, что атака была совершена из Авдеевки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей РФ. Об этом сообщили в МИД России. Ранее ВСУ устроили обстрел, в результате которого погибло 25 мирных жителей Донецка.

«Все это еще раз подтверждает его (Запада — прим. URA.RU) непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Киевские главари называют их „особями“ и готовы безжалостно убивать», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что украинская армия устроила обстрел из Авдеевки с применением западного вооружения.

Ранее, 21 января, ВСУ совершили обстрел Донецка, передает «Царьград». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, минимум 20 пострадали.

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Киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей РФ. Об этом сообщили в МИД России. Ранее ВСУ устроили обстрел, в результате которого погибло 25 мирных жителей Донецка. «Все это еще раз подтверждает его (Запада — прим. URA.RU) непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Киевские главари называют их „особями“ и готовы безжалостно убивать», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что украинская армия устроила обстрел из Авдеевки с применением западного вооружения. Ранее, 21 января, ВСУ совершили обстрел Донецка, передает «Царьград». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, минимум 20 пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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