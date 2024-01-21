МИД РФ: удары по Донецку доказали, что киевские главари готовы безжалостно убивать

Киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей РФ. Об этом сообщили в МИД России. Ранее ВСУ устроили обстрел, в результате которого погибло 25 мирных жителей Донецка.
«Все это еще раз подтверждает его (Запада — прим. URA.RU) непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Киевские главари называют их „особями“ и готовы безжалостно убивать», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что украинская армия устроила обстрел из Авдеевки с применением западного вооружения.
Ранее, 21 января, ВСУ совершили обстрел Донецка, передает «Царьград». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, минимум 20 пострадали.
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