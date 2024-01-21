МИД РФ: удары по Донецку доказали, что киевские главари готовы безжалостно убивать

МИД РФ: обстрел Донецка доказал, что Киев готов безжалостно убивать

21 января 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

В МИД РФ сообщили, что атака была совершена из Авдеевки Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей РФ. Об этом сообщили в МИД России. Ранее ВСУ устроили обстрел, в результате которого погибло 25 мирных жителей Донецка. «Все это еще раз подтверждает его (Запада — прим. URA.RU) непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Киевские главари называют их „особями“ и готовы безжалостно убивать», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что украинская армия устроила обстрел из Авдеевки с применением западного вооружения. Ранее, 21 января, ВСУ совершили обстрел Донецка, передает «Царьград». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, минимум 20 пострадали.

Киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей РФ. Об этом сообщили в МИД России. Ранее ВСУ устроили обстрел, в результате которого погибло 25 мирных жителей Донецка. «Все это еще раз подтверждает его (Запада — прим. URA.RU) непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Киевские главари называют их „особями“ и готовы безжалостно убивать», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что украинская армия устроила обстрел из Авдеевки с применением западного вооружения. Ранее, 21 января, ВСУ совершили обстрел Донецка, передает «Царьград». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли, минимум 20 пострадали.