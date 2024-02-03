В ХМАО на пять часов задержали рейс до Тюмени

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
В ХМАО задержали самолет из-за позднего прибытия транспорта Фото:

Авиакомпания Utair задержала на пять часов рейс из Сургута (ХМАО) до Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.

«ЮТ 119 Сургут — Тюмень. Самолет Utair должен вылететь 3 февраля в 20:40, однако полетит 4 февраля в 01:55», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе Рощино журналисту URA.RU рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия судна.

Уральская транспортная прокуратура взяла ранее под контроль ситуацию с отложенным авиарейсом. Тогда произошла задержка самолета, который направлялся из Сургута в Тюмень. Причиной тоже стало позднее прибытие судна.

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Авиакомпания Utair задержала на пять часов рейс из Сургута (ХМАО) до Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «ЮТ 119 Сургут — Тюмень. Самолет Utair должен вылететь 3 февраля в 20:40, однако полетит 4 февраля в 01:55», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе Рощино журналисту URA.RU рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия судна. Уральская транспортная прокуратура взяла ранее под контроль ситуацию с отложенным авиарейсом. Тогда произошла задержка самолета, который направлялся из Сургута в Тюмень. Причиной тоже стало позднее прибытие судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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