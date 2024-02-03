В ХМАО на пять часов задержали рейс до Тюмени

03 февраля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

В ХМАО задержали самолет из-за позднего прибытия транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Utair задержала на пять часов рейс из Сургута (ХМАО) до Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «ЮТ 119 Сургут — Тюмень. Самолет Utair должен вылететь 3 февраля в 20:40, однако полетит 4 февраля в 01:55», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе Рощино журналисту URA.RU рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия судна. Уральская транспортная прокуратура взяла ранее под контроль ситуацию с отложенным авиарейсом. Тогда произошла задержка самолета, который направлялся из Сургута в Тюмень. Причиной тоже стало позднее прибытие судна.

Авиакомпания Utair задержала на пять часов рейс из Сургута (ХМАО) до Тюмени. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «ЮТ 119 Сургут — Тюмень. Самолет Utair должен вылететь 3 февраля в 20:40, однако полетит 4 февраля в 01:55», — указано на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе Рощино журналисту URA.RU рассказали, что самолет задерживается из-за позднего прибытия судна. Уральская транспортная прокуратура взяла ранее под контроль ситуацию с отложенным авиарейсом. Тогда произошла задержка самолета, который направлялся из Сургута в Тюмень. Причиной тоже стало позднее прибытие судна.