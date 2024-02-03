Какими ролями запомнился скончавшийся актер Дмитрий Овчинников

Из-за продолжительной болезни российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер 1 февраля. Ему было 50 лет. Об этом заявили в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера». URA.RU расскажет, какими ролями запомнился Овчиников.
На момент смерти у актера осталось четыре проекта на разных стадиях производства — детективный сериал «Законник», многосерийная авантюрная мелодрама «Нинель», байопик «Роднина» и сериал «Темная лошадка». Выпустить их планировали в 2024 году.
Биография
Овчинников родился в 1973 году в Москве. В 2001 году он окончил обучение на факультете сольного пения Московского государственного университета искусств, в 2015—2016 учился в Школе драмы Германа Сидакова. Также Овчинников получил образование в ГИТИСе по специальности — актер драматического театра и кино.
После обучения стал солистом Московского музыкального театра «Геликон-Опера», где раскрыл свои вокальные данные. В 2010 году Овчинников впервые появился на большом экране.
Роли Овчинникова в кино
Овчинников принял участие в 61 картине. Он снимался в российских сериалах, например, «Универ. Новая общага», где сыграл нарколога. Также Овчиников участвовал в известных картинах:
- Самсонов в «Склифосовском»;
- Врач в «Молодежке»;
- Купец в «Анне-детектив»;
- Хирург в «Челночницах»;
- Покупатель в «Ивановы-Ивановых»;
- Мужчина в «Триггер»;
- Дон Бартоло в «Севильском цирюльнике»;
- Варлаам в «Борисе Годунове»;
- Буря-Богатырь в «Кащее Бессмертном»;
- Священник в «Леди Макбет Мценского уезда»;
- Малюта Скуратов в «Царской невесте»;
- Кухарка в «Любви к трем апельсинам»;
- Додон в «Золотом петушке»;
- Бригелла в «Запрете на любовь»;
- Франк в «Летучей мыши»;
- Рамфис и Верховный жрец в «Аиде»;
- Пистоль в «Фальстафе»;
- Цунига в «Кармен»;
- Тьерри в «Диалогах кармелиток»;
- Мать в «Семи смертных грехах»;
- Лепорелло в «Каменном госте»;
- Нарумов в «Пиковой даме»
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