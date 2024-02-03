Какими ролями запомнился скончавшийся актер Дмитрий Овчинников

Актер из «Склифосовского» и «Универа» Овчинников скончался на 51-м году жизни

03 февраля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Овчинников принял участие в 61 картине Фото: Нина Зотина / РИА Новости Из-за продолжительной болезни российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер 1 февраля. Ему было 50 лет. Об этом заявили в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера». URA.RU расскажет, какими ролями запомнился Овчиников. На момент смерти у актера осталось четыре проекта на разных стадиях производства — детективный сериал «Законник», многосерийная авантюрная мелодрама «Нинель», байопик «Роднина» и сериал «Темная лошадка». Выпустить их планировали в 2024 году. Биография Овчинников родился в 1973 году в Москве. В 2001 году он окончил обучение на факультете сольного пения Московского государственного университета искусств, в 2015—2016 учился в Школе драмы Германа Сидакова. Также Овчинников получил образование в ГИТИСе по специальности — актер драматического театра и кино. После обучения стал солистом Московского музыкального театра «Геликон-Опера», где раскрыл свои вокальные данные. В 2010 году Овчинников впервые появился на большом экране. Роли Овчинникова в кино Овчинников принял участие в 61 картине. Он снимался в российских сериалах, например, «Универ. Новая общага», где сыграл нарколога. Также Овчиников участвовал в известных картинах: Самсонов в «Склифосовском»;

Врач в «Молодежке»;

Купец в «Анне-детектив»;

Хирург в «Челночницах»;

Покупатель в «Ивановы-Ивановых»;

Мужчина в «Триггер»;

Дон Бартоло в «Севильском цирюльнике»;

Варлаам в «Борисе Годунове»;

Буря-Богатырь в «Кащее Бессмертном»;

Священник в «Леди Макбет Мценского уезда»;

Малюта Скуратов в «Царской невесте»;

Кухарка в «Любви к трем апельсинам»;

Додон в «Золотом петушке»;

Бригелла в «Запрете на любовь»;

Франк в «Летучей мыши»;

Рамфис и Верховный жрец в «Аиде»;

Пистоль в «Фальстафе»;

Цунига в «Кармен»;

Тьерри в «Диалогах кармелиток»;

Мать в «Семи смертных грехах»;

Лепорелло в «Каменном госте»;

Нарумов в «Пиковой даме»

Из-за продолжительной болезни российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер 1 февраля. Ему было 50 лет. Об этом заявили в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера». URA.RU расскажет, какими ролями запомнился Овчиников. На момент смерти у актера осталось четыре проекта на разных стадиях производства — детективный сериал «Законник», многосерийная авантюрная мелодрама «Нинель», байопик «Роднина» и сериал «Темная лошадка». Выпустить их планировали в 2024 году. Овчинников родился в 1973 году в Москве. В 2001 году он окончил обучение на факультете сольного пения Московского государственного университета искусств, в 2015—2016 учился в Школе драмы Германа Сидакова. Также Овчинников получил образование в ГИТИСе по специальности — актер драматического театра и кино. После обучения стал солистом Московского музыкального театра «Геликон-Опера», где раскрыл свои вокальные данные. В 2010 году Овчинников впервые появился на большом экране. Овчинников принял участие в 61 картине. Он снимался в российских сериалах, например, «Универ. Новая общага», где сыграл нарколога. Также Овчиников участвовал в известных картинах: