Какими ролями запомнился скончавшийся актер Дмитрий Овчинников

Актер из «Склифосовского» и «Универа» Овчинников скончался на 51-м году жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Овчинников принял участие в 61 картине Фото:

Из-за продолжительной болезни российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер 1 февраля. Ему было 50 лет. Об этом заявили в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера». URA.RU расскажет, какими ролями запомнился Овчиников.

На момент смерти у актера осталось четыре проекта на разных стадиях производства — детективный сериал «Законник», многосерийная авантюрная мелодрама «Нинель», байопик «Роднина» и сериал «Темная лошадка». Выпустить их планировали в 2024 году.

Биография

Овчинников родился в 1973 году в Москве. В 2001 году он окончил обучение на факультете сольного пения Московского государственного университета искусств, в 2015—2016 учился в Школе драмы Германа Сидакова. Также Овчинников получил образование в ГИТИСе по специальности — актер драматического театра и кино.

После обучения стал солистом Московского музыкального театра «Геликон-Опера», где раскрыл свои вокальные данные. В 2010 году Овчинников впервые появился на большом экране.

Роли Овчинникова в кино

Овчинников принял участие в 61 картине. Он снимался в российских сериалах, например, «Универ. Новая общага», где сыграл нарколога. Также Овчиников участвовал в известных картинах:

  • Самсонов в «Склифосовском»;
  • Врач в «Молодежке»;
  • Купец в «Анне-детектив»;
  • Хирург в «Челночницах»;
  • Покупатель в «Ивановы-Ивановых»;
  • Мужчина в «Триггер»;
  • Дон Бартоло в «Севильском цирюльнике»;
  • Варлаам в «Борисе Годунове»;
  • Буря-Богатырь в «Кащее Бессмертном»;
  • Священник в «Леди Макбет Мценского уезда»;
  • Малюта Скуратов в «Царской невесте»;
  • Кухарка в «Любви к трем апельсинам»;
  • Додон в «Золотом петушке»;
  • Бригелла в «Запрете на любовь»;
  • Франк в «Летучей мыши»;
  • Рамфис и Верховный жрец в «Аиде»;
  • Пистоль в «Фальстафе»;
  • Цунига в «Кармен»;
  • Тьерри в «Диалогах кармелиток»;
  • Мать в «Семи смертных грехах»;
  • Лепорелло в «Каменном госте»;
  • Нарумов в «Пиковой даме»

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Из-за продолжительной болезни российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер 1 февраля. Ему было 50 лет. Об этом заявили в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера». URA.RU расскажет, какими ролями запомнился Овчиников. На момент смерти у актера осталось четыре проекта на разных стадиях производства — детективный сериал «Законник», многосерийная авантюрная мелодрама «Нинель», байопик «Роднина» и сериал «Темная лошадка». Выпустить их планировали в 2024 году. Овчинников родился в 1973 году в Москве. В 2001 году он окончил обучение на факультете сольного пения Московского государственного университета искусств, в 2015—2016 учился в Школе драмы Германа Сидакова. Также Овчинников получил образование в ГИТИСе по специальности — актер драматического театра и кино. После обучения стал солистом Московского музыкального театра «Геликон-Опера», где раскрыл свои вокальные данные. В 2010 году Овчинников впервые появился на большом экране. Овчинников принял участие в 61 картине. Он снимался в российских сериалах, например, «Универ. Новая общага», где сыграл нарколога. Также Овчиников участвовал в известных картинах:
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