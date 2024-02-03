Reuters: Зеленский отчитался Белому дому, что собирается уволить Залужного

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Валерий Залужный призывает мобилизовать 500 тысяч украинцев Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

«Правительство Украины проинформировало Белый дом о том, что планирует уволить главного военного командира страны [Валерия Залужного]», — сообщил источник, близкий к офису Зеленского, в беседе с Reuters. Он отметил, что процесс увольнения Залужного пока приостановлен, так как стороны прорабатывают дальнейшие шаги.

По словам источника, Зеленский и Залужный спорят из-за мобилизации украинцев. Украинский президент не одобряет предложение Залужного о призыве 500 тысяч солдат.

Второй источник подчеркнул, что Белый дом никак не отреагировал на информацию о замене главнокомандующего ВСУ. Администрация президента США придерживается мнения, что Украина сама должна принять решение относительно своего персонала.

Спор между Залужным и Зеленским обострился 29 января, когда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан для восполнения потерь в украинской армии, передает телеканал 360. Тогда украинский президент предложил главкому ВСУ уволиться и перейти в СНБО, однако тот отказался.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщили в агентстве Reuters. «Правительство Украины проинформировало Белый дом о том, что планирует уволить главного военного командира страны [Валерия Залужного]», — сообщил источник, близкий к офису Зеленского, в беседе с Reuters. Он отметил, что процесс увольнения Залужного пока приостановлен, так как стороны прорабатывают дальнейшие шаги. По словам источника, Зеленский и Залужный спорят из-за мобилизации украинцев. Украинский президент не одобряет предложение Залужного о призыве 500 тысяч солдат. Второй источник подчеркнул, что Белый дом никак не отреагировал на информацию о замене главнокомандующего ВСУ. Администрация президента США придерживается мнения, что Украина сама должна принять решение относительно своего персонала. Спор между Залужным и Зеленским обострился 29 января, когда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан для восполнения потерь в украинской армии, передает телеканал 360. Тогда украинский президент предложил главкому ВСУ уволиться и перейти в СНБО, однако тот отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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