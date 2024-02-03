Reuters: Зеленский отчитался Белому дому, что собирается уволить Залужного

Валерий Залужный призывает мобилизовать 500 тысяч украинцевФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщили в агентстве Reuters.
«Правительство Украины проинформировало Белый дом о том, что планирует уволить главного военного командира страны [Валерия Залужного]», — сообщил источник, близкий к офису Зеленского, в беседе с Reuters. Он отметил, что процесс увольнения Залужного пока приостановлен, так как стороны прорабатывают дальнейшие шаги.
По словам источника, Зеленский и Залужный спорят из-за мобилизации украинцев. Украинский президент не одобряет предложение Залужного о призыве 500 тысяч солдат.
Второй источник подчеркнул, что Белый дом никак не отреагировал на информацию о замене главнокомандующего ВСУ. Администрация президента США придерживается мнения, что Украина сама должна принять решение относительно своего персонала.
Спор между Залужным и Зеленским обострился 29 января, когда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан для восполнения потерь в украинской армии, передает телеканал 360. Тогда украинский президент предложил главкому ВСУ уволиться и перейти в СНБО, однако тот отказался.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщили в агентстве Reuters. «Правительство Украины проинформировало Белый дом о том, что планирует уволить главного военного командира страны [Валерия Залужного]», — сообщил источник, близкий к офису Зеленского, в беседе с Reuters. Он отметил, что процесс увольнения Залужного пока приостановлен, так как стороны прорабатывают дальнейшие шаги. По словам источника, Зеленский и Залужный спорят из-за мобилизации украинцев. Украинский президент не одобряет предложение Залужного о призыве 500 тысяч солдат. Второй источник подчеркнул, что Белый дом никак не отреагировал на информацию о замене главнокомандующего ВСУ. Администрация президента США придерживается мнения, что Украина сама должна принять решение относительно своего персонала. Спор между Залужным и Зеленским обострился 29 января, когда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан для восполнения потерь в украинской армии, передает телеканал 360. Тогда украинский президент предложил главкому ВСУ уволиться и перейти в СНБО, однако тот отказался.