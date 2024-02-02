Автор «Слова пацана» объяснил, чем отличались банды Казани и Свердловска

Роберт Гараев: в Свердловске не было банд, а в Казани их мог создать КГБ

03 февраля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Роберт Гараев предполагает, что милиция намеренно не уследила за ростом числа подростковых банд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 1980-х в Свердловске подростковых банд не было, но происходили стычки между районами. В это же время в Казани были группировки, существование которых могла допустить милиция. Именно по этой причине есть предположения, что казанские банды были проектом КГБ, заявил на встрече в Екатеринбурге Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». «С 1982 года группировки стали расти как грибы. Екатеринбург и Казань похожи тем, что они миллионники, последняя стала им в 1979 году. И с 1982 где-то по 1991-1992 были „битвы за асфальт“, символический авторитет. Группировок в Казани мы насчитали около 140. […] В Екатеринбурге (Свердловске, — прим. URA.RU) и Уфе этого не было, и возникли предположения, что это был проект КГБ по управлению молодежью», — передает URA.RU слова Гараев. При этом бывший сотрудник МВД СССР Сергей Колосовский вспомнил, что в Свердловске в конце 80-х были стычки лишь между районами. «Была битва между Синими камнями и ЖБИ. Тогда 40 малолеток собрались между собой один раз за все время», — вспоминает адвокат. Он подчеркнул, что подростковых группировок в таком виде, в каком они были в Казани, он не припомнит. «У нас был город более прагматичный — люди старались находить себя, зарабатывать деньги, молодежь играла в карты», — рассказал Колосовский. Сериал «Слово пацана», который снял Жора Крыжовников, вышел в ноябре 2023 года и стал популярным проектом, что вызвало широкое общественное обсуждение. Некоторые стали подражать героям, а часть россиян посчитала, что картина романтизирует бандитизм, что Гараев отрицает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 1980-х в Свердловске подростковых банд не было, но происходили стычки между районами. В это же время в Казани были группировки, существование которых могла допустить милиция. Именно по этой причине есть предположения, что казанские банды были проектом КГБ, заявил на встрече в Екатеринбурге Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». «С 1982 года группировки стали расти как грибы. Екатеринбург и Казань похожи тем, что они миллионники, последняя стала им в 1979 году. И с 1982 где-то по 1991-1992 были „битвы за асфальт“, символический авторитет. Группировок в Казани мы насчитали около 140. […] В Екатеринбурге (Свердловске, — прим. URA.RU) и Уфе этого не было, и возникли предположения, что это был проект КГБ по управлению молодежью», — передает URA.RU слова Гараев. При этом бывший сотрудник МВД СССР Сергей Колосовский вспомнил, что в Свердловске в конце 80-х были стычки лишь между районами. «Была битва между Синими камнями и ЖБИ. Тогда 40 малолеток собрались между собой один раз за все время», — вспоминает адвокат. Он подчеркнул, что подростковых группировок в таком виде, в каком они были в Казани, он не припомнит. «У нас был город более прагматичный — люди старались находить себя, зарабатывать деньги, молодежь играла в карты», — рассказал Колосовский. Сериал «Слово пацана», который снял Жора Крыжовников, вышел в ноябре 2023 года и стал популярным проектом, что вызвало широкое общественное обсуждение. Некоторые стали подражать героям, а часть россиян посчитала, что картина романтизирует бандитизм, что Гараев отрицает.