Чемпионы России по фигурному катанию зовут на Спартакиаду в Магнитогорск. Видео

04 февраля 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

Лучшие фигуристы страны будут на Спартакиаде сильнейших Фото: Алексей Андронов © URA.RU Трехкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин приглашают всех желающих в Магнитогорск на Всероссийскую Спартакиаду, которая пройдет с 9 по 18 февраля по восьми видам спорта в Челябинской области. Специально для этого спортсмены подготовили видеообращение. «Друзья, мы всех хотим пригласить в Магнитогорск на Спартакиаду сильнейших. Мы там будем и всех, всех ждем. И мне кажется, это будет что-то грандиозное. Приезжайте, мы все вас очень ждем!» — говорится в видеообращении спортсменов, размещенном в telegram-канале «Всероссийская Спартакиада 2024». Турнир по фигурному катанию в рамках Спартакиады пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля 2024 года. Посетить игры призывает и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте.

Трехкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин приглашают всех желающих в Магнитогорск на Всероссийскую Спартакиаду, которая пройдет с 9 по 18 февраля по восьми видам спорта в Челябинской области. Специально для этого спортсмены подготовили видеообращение. «Друзья, мы всех хотим пригласить в Магнитогорск на Спартакиаду сильнейших. Мы там будем и всех, всех ждем. И мне кажется, это будет что-то грандиозное. Приезжайте, мы все вас очень ждем!» — говорится в видеообращении спортсменов, размещенном в telegram-канале «Всероссийская Спартакиада 2024». Турнир по фигурному катанию в рамках Спартакиады пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля 2024 года. Посетить игры призывает и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте.