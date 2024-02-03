03 февраля 2024
02 февраля 2024

Чемпионы России по фигурному катанию зовут на Спартакиаду в Магнитогорск. Видео

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Лучшие фигуристы страны будут на Спартакиаде сильнейших Фото:

Трехкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин приглашают всех желающих в Магнитогорск на Всероссийскую Спартакиаду, которая пройдет с 9 по 18 февраля по восьми видам спорта в Челябинской области. Специально для этого спортсмены подготовили видеообращение.

«Друзья, мы всех хотим пригласить в Магнитогорск на Спартакиаду сильнейших. Мы там будем и всех, всех ждем. И мне кажется, это будет что-то грандиозное. Приезжайте, мы все вас очень ждем!» — говорится в видеообращении спортсменов, размещенном в telegram-канале «Всероссийская Спартакиада 2024».

Турнир по фигурному катанию в рамках Спартакиады пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля 2024 года. Посетить игры призывает и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте.

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Трехкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин приглашают всех желающих в Магнитогорск на Всероссийскую Спартакиаду, которая пройдет с 9 по 18 февраля по восьми видам спорта в Челябинской области. Специально для этого спортсмены подготовили видеообращение. «Друзья, мы всех хотим пригласить в Магнитогорск на Спартакиаду сильнейших. Мы там будем и всех, всех ждем. И мне кажется, это будет что-то грандиозное. Приезжайте, мы все вас очень ждем!» — говорится в видеообращении спортсменов, размещенном в telegram-канале «Всероссийская Спартакиада 2024». Турнир по фигурному катанию в рамках Спартакиады пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля 2024 года. Посетить игры призывает и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Челябинская область принимает зимнюю Спартакиаду на пяти площадках. Соревнования пройдут на ледовых аренах «Трактор» и «Уральская молния» (Челябинск), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск), в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) и лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте.
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