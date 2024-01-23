Спартакиада России пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля по восьми видам спорта. Расписание соревнований в городах региона огласила мэрия Челябинска.
«Турнир пройдет по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года. На Южном Урале состоятся соревнования по восьми видам спорта», — сообщили в мэрии областного центра.
Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Златоусте и Кусе. В расписании:
- конькобежный спорт и шорт-трек с 9 по 18 февраля в Челябинске;
- сноуборд и фристайл с 10 по 17 февраля в Миассе;
- биатлон с 10 по 18 февраля в Златоусте;
- женский хоккей с 12 по 18 февраля в Челябинске;
- горнолыжный спорт с 12 по 15 февраля в Кусе;
- фигурное катание с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.
Проведение Спартакиады РФ в Челябинской области губернатор Алексей Текслер анонсировал в ноябре 2023 года. На Южном Урале пройдет основная часть соревнований, церемонии открытия и закрытия. Медали для спортсменов изготовили златоустовские мастера в собственной гравюрной технике с использованием гальванического золота.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.