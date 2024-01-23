В Челябинской области утвердили расписание спартакиады РФ. Афиша

23 января 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спартакиада России пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля по восьми видам спорта. Расписание соревнований в городах региона огласила мэрия Челябинска. «Турнир пройдет по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года. На Южном Урале состоятся соревнования по восьми видам спорта», — сообщили в мэрии областного центра. Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Златоусте и Кусе. В расписании: конькобежный спорт и шорт-трек с 9 по 18 февраля в Челябинске;

сноуборд и фристайл с 10 по 17 февраля в Миассе;

биатлон с 10 по 18 февраля в Златоусте;

женский хоккей с 12 по 18 февраля в Челябинске;

горнолыжный спорт с 12 по 15 февраля в Кусе;

фигурное катание с 16 по 18 февраля в Магнитогорске. Проведение Спартакиады РФ в Челябинской области губернатор Алексей Текслер анонсировал в ноябре 2023 года. На Южном Урале пройдет основная часть соревнований, церемонии открытия и закрытия. Медали для спортсменов изготовили златоустовские мастера в собственной гравюрной технике с использованием гальванического золота. Расписание соревнований Спартакиады России в Челябинске и Магнитогорске афиша: пресс-служба мэрии Челябинска Расписание гонок и эстафет Спартакиады РФ в Златоусте и Миассе афиша: пресс-служба мэрии Челябинска Расписание горнолыжных соревнований в Кусе в рамках Спартакиады афиша: пресс-служба мэрии Челябинска

Спартакиада России пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля по восьми видам спорта. Расписание соревнований в городах региона огласила мэрия Челябинска. «Турнир пройдет по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года. На Южном Урале состоятся соревнования по восьми видам спорта», — сообщили в мэрии областного центра. Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Златоусте и Кусе. В расписании: Проведение Спартакиады РФ в Челябинской области губернатор Алексей Текслер анонсировал в ноябре 2023 года. На Южном Урале пройдет основная часть соревнований, церемонии открытия и закрытия. Медали для спортсменов изготовили златоустовские мастера в собственной гравюрной технике с использованием гальванического золота.