В Челябинской области утвердили расписание спартакиады РФ. Афиша

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Чемпионат России по биатлону. Тюмень, биатлон, флаг россии
Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля Фото:

Спартакиада России пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля по восьми видам спорта. Расписание соревнований в городах региона огласила мэрия Челябинска.

«Турнир пройдет по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года. На Южном Урале состоятся соревнования по восьми видам спорта», — сообщили в мэрии областного центра.

Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Златоусте и Кусе. В расписании:

  • конькобежный спорт и шорт-трек с 9 по 18 февраля в Челябинске;
  • сноуборд и фристайл с 10 по 17 февраля в Миассе;
  • биатлон с 10 по 18 февраля в Златоусте;
  • женский хоккей с 12 по 18 февраля в Челябинске;
  • горнолыжный спорт с 12 по 15 февраля в Кусе;
  • фигурное катание с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Проведение Спартакиады РФ в Челябинской области губернатор Алексей Текслер анонсировал в ноябре 2023 года. На Южном Урале пройдет основная часть соревнований, церемонии открытия и закрытия. Медали для спортсменов изготовили златоустовские мастера в собственной гравюрной технике с использованием гальванического золота.

Расписание соревнований Спартакиады России в Челябинске и Магнитогорске
Расписание соревнований Спартакиады России в Челябинске и Магнитогорске
Расписание гонок и эстафет Спартакиады РФ в Златоусте и Миассе
Расписание гонок и эстафет Спартакиады РФ в Златоусте и Миассе
Расписание горнолыжных соревнований в Кусе в рамках Спартакиады
Расписание горнолыжных соревнований в Кусе в рамках Спартакиады

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Спартакиада России пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля по восьми видам спорта. Расписание соревнований в городах региона огласила мэрия Челябинска. «Турнир пройдет по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года. На Южном Урале состоятся соревнования по восьми видам спорта», — сообщили в мэрии областного центра. Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Златоусте и Кусе. В расписании: Проведение Спартакиады РФ в Челябинской области губернатор Алексей Текслер анонсировал в ноябре 2023 года. На Южном Урале пройдет основная часть соревнований, церемонии открытия и закрытия. Медали для спортсменов изготовили златоустовские мастера в собственной гравюрной технике с использованием гальванического золота.
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