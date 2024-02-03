В США отреагировали на визит Карлсона в Москву

Конгрессвумен Грин: демократы боятся, что Карлсон возьмет интервью у Путина

04 февраля 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Ранее США запретили Карлсону брать интервью у Путина Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти США боятся, что журналист Такер Карлсон, который накануне прилетел в Москву, возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. «Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», — написала Грин в соцсети Х. Она добавила, что в Вашингтоне не любят таких как Карлсон, «которые критикуют власти США». Карлсон впервые прилетел в Россию. В Москве он находится уже третий день. За это время он успел побывать в Большом театре на спектакле «Спартак». Журналист известен тем, что часто критиковал президента США Джо Байдена, он не раз говорил о том, что политика Байдена в отношении Украины приведет к мировой войне. В 2023 году Вашингтон запретил Карлсону брать интервью у Путина.

Власти США боятся, что журналист Такер Карлсон, который накануне прилетел в Москву, возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. «Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», — написала Грин в соцсети Х. Она добавила, что в Вашингтоне не любят таких как Карлсон, «которые критикуют власти США». Карлсон впервые прилетел в Россию. В Москве он находится уже третий день. За это время он успел побывать в Большом театре на спектакле «Спартак». Журналист известен тем, что часто критиковал президента США Джо Байдена, он не раз говорил о том, что политика Байдена в отношении Украины приведет к мировой войне. В 2023 году Вашингтон запретил Карлсону брать интервью у Путина.