Политолог предупредил Украину о самом сложном периоде с начала СВО

Политолог Карасев: ВСУ ждет самое масштабное наступление армии России

04 февраля 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

ВС РФ начнут масштабное наступление в ближайшее время, заявил Вадим Карасев Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину ждет самое масштабное наступление ВС РФ с начала спецоперации. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Наступление России не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться», — заявил Вадим Карасев в эфире youtube-канала «Вышка». Он напомнил, что Украина сейчас сталкивается не только с тяжелым положением на фронте из-за нехватки вооружения, но и с политическим напряжением в Киеве. При этих условиях страны Запада сократили поддержку ВСУ. Поэтому Карасев ожидает для России больших успехов. Ближайшие несколько месяцев станут «самыми опасными» для Киева, уверен эксперт. Таким образом Карасев отреагировал на заявления руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Тот высказывался в пользу того, что ВСУ снова перейдут в наступление весной, передает RT. К тому времени, как говорил Буданов, ВС РФ закончат продвижение вперед. На данный момент ВСУ пытаются скопировать российскую линию обороны. Она смогла значительно приостановить продвижение армии Украины летом. Киев начал строить ее зимой, но, скорее всего, не успеет построить до начала наступления ВС РФ. Командир добровольческого движения «Русский Легион» в разговоре с URA.RU заявлял, что Украине понадобится на эти работы около трех месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украину ждет самое масштабное наступление ВС РФ с начала спецоперации. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Наступление России не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться», — заявил Вадим Карасев в эфире youtube-канала «Вышка». Он напомнил, что Украина сейчас сталкивается не только с тяжелым положением на фронте из-за нехватки вооружения, но и с политическим напряжением в Киеве. При этих условиях страны Запада сократили поддержку ВСУ. Поэтому Карасев ожидает для России больших успехов. Ближайшие несколько месяцев станут «самыми опасными» для Киева, уверен эксперт. Таким образом Карасев отреагировал на заявления руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Тот высказывался в пользу того, что ВСУ снова перейдут в наступление весной, передает RT. К тому времени, как говорил Буданов, ВС РФ закончат продвижение вперед. На данный момент ВСУ пытаются скопировать российскую линию обороны. Она смогла значительно приостановить продвижение армии Украины летом. Киев начал строить ее зимой, но, скорее всего, не успеет построить до начала наступления ВС РФ. Командир добровольческого движения «Русский Легион» в разговоре с URA.RU заявлял, что Украине понадобится на эти работы около трех месяцев.