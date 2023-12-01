Сколько уйдет времени на создание линии обороны, анонсированной Зеленским

Командир «Русского Легиона»: Украина не создаст до весны новую оборону

02 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ используют для обороны обычную сеть окопов, сказал Сергей Фомченков Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На возведение линии обороны, строительство которой анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, потребуется порядка трех месяцев. ВСУ не смогут создать укрепления хоть близко похожее на «линию Суровикина», которая сломила наступление ВСУ. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО, Сергей Фомченков. Киев, вместо обещанного контрнаступления, теперь будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины, сообщил Зеленский. Депутат Верховной Рады Давид Арахамия отметил, что у Украины нет плана боевых действий против России на следующий год. Сколько времени уйдет на строительство оборонительных вооружений ВСУ Новость по теме Зеленский объявил о новой фазе конфликта с Россией «У ВСУ большой опыт строительства оборонительных линий. Взять, например, те же укрепления в районе Авдеевки, Марьинки (ДНР). Ресурсы для этого у них есть. Но у них не так много времени для того, чтобы выстроить полноценную линию обороны на всем протяжении фронта. Быстро это сделать сложно. Хотя бы два-три месяца нужно, тем более, в условиях тамошней зимы, когда морозы чередуются с дождями. Сложно копать и подгонять технику», — сказал Сергей Фомченков. Командование ВСУ продолжит укреплять свою линию обороны на тех участках, где они уже оборонялись и которые важны в стратегическом отношении, отметил эксперт. «Это районы обороны, примыкающие к Донецку, вдоль российской границы, и, конечно, участок фронта Сватово-Кременная, обрушение которого может иметь для Киева далеко идущие негативные последствия. Не исключаю даже, что на этом участке ВСУ может предпринять активные боевые действия, с целью улучшить свое положение здесь», — продолжил командир «Русского легиона». По его словам, сможет ли командование украинской армии выстроить надежную оборону на других участках фронта, зависит от наличия человеческих и материальных ресурсов Киева. «Они пока еще есть, но в целом наблюдается усталость как украинской армии, так и украинского общества в целом», — добавил собеседник агентства. Особенности Украинской обороны Новость по теме Что в линии обороны России сломило контрнаступление ВСУ Построить что-то отдаленно похожее на «линию Суровикина», которая остановила контрнаступление ВСУ, Украина не успеет, считает Фомченков. «В этих условиях и в сжатые сроки точно не смогут. Часть позиций ВСУ бетонируют, устанавливают бронеколпаки, но только там, где на это есть время и возможность. В реальности в основном — это обычная сеть окопов с блиндажами и минными полями перед ними. Ничего похожего на наши „зубы дракона“ они не используют», — подчеркнул специалист. Киев не будет сидеть в глухой обороне всю зиму, считает собеседник URA.RU. «Предполагаю, что как только почва станет пригодной для движения техники, а для этого нужна продолжительная морозная погода, Украина возобновит перманентные атаки на разных направлениях. Конечно, западная бронетехника мало приспособлена для ведения боевых действий в условиях морозов, но у Зеленского, по-прежнему, нет возможности отказаться от ведения активных боевых действий, в первую очередь по политическим соображениям», — заключил Фомченков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На возведение линии обороны, строительство которой анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, потребуется порядка трех месяцев. ВСУ не смогут создать укрепления хоть близко похожее на «линию Суровикина», которая сломила наступление ВСУ. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион», участник СВО, Сергей Фомченков. Киев, вместо обещанного контрнаступления, теперь будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины, сообщил Зеленский. Депутат Верховной Рады Давид Арахамия отметил, что у Украины нет плана боевых действий против России на следующий год. «У ВСУ большой опыт строительства оборонительных линий. Взять, например, те же укрепления в районе Авдеевки, Марьинки (ДНР). Ресурсы для этого у них есть. Но у них не так много времени для того, чтобы выстроить полноценную линию обороны на всем протяжении фронта. Быстро это сделать сложно. Хотя бы два-три месяца нужно, тем более, в условиях тамошней зимы, когда морозы чередуются с дождями. Сложно копать и подгонять технику», — сказал Сергей Фомченков. Командование ВСУ продолжит укреплять свою линию обороны на тех участках, где они уже оборонялись и которые важны в стратегическом отношении, отметил эксперт. «Это районы обороны, примыкающие к Донецку, вдоль российской границы, и, конечно, участок фронта Сватово-Кременная, обрушение которого может иметь для Киева далеко идущие негативные последствия. Не исключаю даже, что на этом участке ВСУ может предпринять активные боевые действия, с целью улучшить свое положение здесь», — продолжил командир «Русского легиона». По его словам, сможет ли командование украинской армии выстроить надежную оборону на других участках фронта, зависит от наличия человеческих и материальных ресурсов Киева. «Они пока еще есть, но в целом наблюдается усталость как украинской армии, так и украинского общества в целом», — добавил собеседник агентства. Построить что-то отдаленно похожее на «линию Суровикина», которая остановила контрнаступление ВСУ, Украина не успеет, считает Фомченков. «В этих условиях и в сжатые сроки точно не смогут. Часть позиций ВСУ бетонируют, устанавливают бронеколпаки, но только там, где на это есть время и возможность. В реальности в основном — это обычная сеть окопов с блиндажами и минными полями перед ними. Ничего похожего на наши „зубы дракона“ они не используют», — подчеркнул специалист. Киев не будет сидеть в глухой обороне всю зиму, считает собеседник URA.RU. «Предполагаю, что как только почва станет пригодной для движения техники, а для этого нужна продолжительная морозная погода, Украина возобновит перманентные атаки на разных направлениях. Конечно, западная бронетехника мало приспособлена для ведения боевых действий в условиях морозов, но у Зеленского, по-прежнему, нет возможности отказаться от ведения активных боевых действий, в первую очередь по политическим соображениям», — заключил Фомченков.