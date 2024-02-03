03 февраля 2024

Shaman выступил перед сотрудниками главного танкового завода РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Ярославу Дронову сотрудники завода вручили подарки с танками Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) перед сотрудниками «Уралвагонзавода» выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). Концерт прошел 2 февраля во Дворце культуры имени И. В. Окунева, сообщили в пресс-службе завода.

«В пятницу [2 февраля] вечером во Дворце культуры имени И.В. Окунева состоялась грандиозная шоу-программа „Я русский“ популярного российского исполнителя и композитора, песни которого называют современным символом патриотизма… С самого появления SHAMANа на сцене и до последней песни зрители пели вместе с артистом», — говорится группе «Уралвагонзавода» в соцсети «ВКонтакте».

Перед выступлением Дронов пообщался с сотрудниками завода лично. Певцу подарили макет танка, футболку с принтом техники, производимой на заводе.

4 февраля Shaman выступит с концертом в Екатеринбурге. Еще в декабре большая часть мест на площадке была раскуплена. Последний раз Дронов выступал в уральской столице 9 мая 2023 года. Он объяснял, что решил выступить в Екатеринбурге, а не в Москве, так как для него все города равны.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) перед сотрудниками «Уралвагонзавода» выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). Концерт прошел 2 февраля во Дворце культуры имени И. В. Окунева, сообщили в пресс-службе завода. «В пятницу [2 февраля] вечером во Дворце культуры имени И.В. Окунева состоялась грандиозная шоу-программа „Я русский“ популярного российского исполнителя и композитора, песни которого называют современным символом патриотизма… С самого появления SHAMANа на сцене и до последней песни зрители пели вместе с артистом», — говорится группе «Уралвагонзавода» в соцсети «ВКонтакте». Перед выступлением Дронов пообщался с сотрудниками завода лично. Певцу подарили макет танка, футболку с принтом техники, производимой на заводе. 4 февраля Shaman выступит с концертом в Екатеринбурге. Еще в декабре большая часть мест на площадке была раскуплена. Последний раз Дронов выступал в уральской столице 9 мая 2023 года. Он объяснял, что решил выступить в Екатеринбурге, а не в Москве, так как для него все города равны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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