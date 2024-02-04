В Европе задумались о будущем НАТО без лидерства США

NYT: в НАТО обсудили будущее без лидерства США в случае победы Трампа на выборах

04 февраля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп не раз заявлял, что способен решить конфликт на Украине за 24 часа Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Шанс того, что бывший президент США Дональд Трамп снова окажется у власти, вынудил немецких чиновников и их коллег задуматься о будущем НАТО. Главный вопрос — сможет ли альянс существовать без США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. «Перспектива переизбрания Трампа заставляет немецких чиновников и многих их коллег по НАТО неформально обсуждать, сможет ли почти 75-летняя структура альянса, которую они планируют отпраздновать в Вашингтоне в этом году, выжить без США в центре», — говорится в материале . Отмечается, что раскол альянса был бы на руку главе России Владимиру Путину. Для немецких политиков опасения, что США перестанут быть лидером НАТО, вызывают шок. Дело в том, что спецоперации России, война Палестины и Израиля, стремительное развитие Китая могут серьезным образом изменить миропорядок. Это, в свою очередь, заставит НАТО переосмыслить вектор развития и деятельность США, которая является главным поставщиков оружия Украине. Именно поэтому президентские выборы в США имеют большой вес. Ведь Трамп неоднократно высказывался против конфликта на Украине. Также бывший президент США заявлял, что другие страны недостаточно вкладываются в оборону НАТО. «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас. НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО», — высказывался Дональд Трамп в 2020 году. Из-за усталости от конфликта и солидного возраста действующего президента США Джо Байдена многие его соратники не верят в переизбрание. Издание Bloomberg сообщало, что Байден сейчас находится в роли аутсайдера из-за провала украинской политики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шанс того, что бывший президент США Дональд Трамп снова окажется у власти, вынудил немецких чиновников и их коллег задуматься о будущем НАТО. Главный вопрос — сможет ли альянс существовать без США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. «Перспектива переизбрания Трампа заставляет немецких чиновников и многих их коллег по НАТО неформально обсуждать, сможет ли почти 75-летняя структура альянса, которую они планируют отпраздновать в Вашингтоне в этом году, выжить без США в центре», — говорится в материале. Отмечается, что раскол альянса был бы на руку главе России Владимиру Путину. Для немецких политиков опасения, что США перестанут быть лидером НАТО, вызывают шок. Дело в том, что спецоперации России, война Палестины и Израиля, стремительное развитие Китая могут серьезным образом изменить миропорядок. Это, в свою очередь, заставит НАТО переосмыслить вектор развития и деятельность США, которая является главным поставщиков оружия Украине. Именно поэтому президентские выборы в США имеют большой вес. Ведь Трамп неоднократно высказывался против конфликта на Украине. Также бывший президент США заявлял, что другие страны недостаточно вкладываются в оборону НАТО. «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас. НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО», — высказывался Дональд Трамп в 2020 году. Из-за усталости от конфликта и солидного возраста действующего президента США Джо Байдена многие его соратники не верят в переизбрание. Издание Bloomberg сообщало, что Байден сейчас находится в роли аутсайдера из-за провала украинской политики.