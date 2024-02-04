Стало известно о состоянии пострадавших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске

Минздрав ЛНР: четверо раненых в Лисичанске находятся тяжелом состоянии
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
При необходимости пациентов доставят в федеральные клиники, рассказала Наталия Пащенко Фото:
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Четыре человека из десяти пострадавших после обстрела Лисичанска находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Шестеро из десяти пострадавших в результате обстрела в Лисичанске находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Четыре человека — в крайне тяжелом состоянии», — заявила Наталия Пащенко, ее слова приводит telegram-канал правительства ЛНР.

Она отметила, что в тяжелом состоянии находятся три женщины и мужчина. Всем оказывается вся необходимая помощь, в случае необходимости пациентов доставят в федеральные клиники.

Вечером 3 февраля ВСУ нанесли удар по Лисичанску. По последним данным, погибли 28 человек. Армия Украины атаковала город в тот момент, когда жители шли за свежим хлебом в пекарни. Это произошло в выходной день. 4 февраля в ЛНР объявлен днем траура.

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Четыре человека из десяти пострадавших после обстрела Лисичанска находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Шестеро из десяти пострадавших в результате обстрела в Лисичанске находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Четыре человека — в крайне тяжелом состоянии», — заявила Наталия Пащенко, ее слова приводит telegram-канал правительства ЛНР. Она отметила, что в тяжелом состоянии находятся три женщины и мужчина. Всем оказывается вся необходимая помощь, в случае необходимости пациентов доставят в федеральные клиники. Вечером 3 февраля ВСУ нанесли удар по Лисичанску. По последним данным, погибли 28 человек. Армия Украины атаковала город в тот момент, когда жители шли за свежим хлебом в пекарни. Это произошло в выходной день. 4 февраля в ЛНР объявлен днем траура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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