Стало известно о состоянии пострадавших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске

Минздрав ЛНР: четверо раненых в Лисичанске находятся тяжелом состоянии

04 февраля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

При необходимости пациентов доставят в федеральные клиники, рассказала Наталия Пащенко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четыре человека из десяти пострадавших после обстрела Лисичанска находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Шестеро из десяти пострадавших в результате обстрела в Лисичанске находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Четыре человека — в крайне тяжелом состоянии», — заявила Наталия Пащенко, ее слова приводит telegram-канал правительства ЛНР. Она отметила, что в тяжелом состоянии находятся три женщины и мужчина. Всем оказывается вся необходимая помощь, в случае необходимости пациентов доставят в федеральные клиники. Вечером 3 февраля ВСУ нанесли удар по Лисичанску. По последним данным, погибли 28 человек. Армия Украины атаковала город в тот момент, когда жители шли за свежим хлебом в пекарни. Это произошло в выходной день. 4 февраля в ЛНР объявлен днем траура.

Четыре человека из десяти пострадавших после обстрела Лисичанска находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Шестеро из десяти пострадавших в результате обстрела в Лисичанске находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Четыре человека — в крайне тяжелом состоянии», — заявила Наталия Пащенко, ее слова приводит telegram-канал правительства ЛНР. Она отметила, что в тяжелом состоянии находятся три женщины и мужчина. Всем оказывается вся необходимая помощь, в случае необходимости пациентов доставят в федеральные клиники. Вечером 3 февраля ВСУ нанесли удар по Лисичанску. По последним данным, погибли 28 человек. Армия Украины атаковала город в тот момент, когда жители шли за свежим хлебом в пекарни. Это произошло в выходной день. 4 февраля в ЛНР объявлен днем траура.