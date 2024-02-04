Стало известно о состоянии пострадавших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске

Четыре человека из десяти пострадавших после обстрела Лисичанска находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«Шестеро из десяти пострадавших в результате обстрела в Лисичанске находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Четыре человека — в крайне тяжелом состоянии», — заявила Наталия Пащенко, ее слова приводит
Она отметила, что в тяжелом состоянии находятся три женщины и мужчина. Всем оказывается вся необходимая помощь, в случае необходимости пациентов доставят в федеральные клиники.
Вечером 3 февраля ВСУ нанесли удар по Лисичанску. По последним данным, погибли 28 человек. Армия Украины атаковала город в тот момент, когда жители шли за свежим хлебом в пекарни. Это произошло в выходной день. 4 февраля в ЛНР объявлен днем траура.
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