Губернатор Артюхов назвал ВСУ нацистами после обстрела в ЛНР

Губернатор Артюхов: ВСУ — нацисты, которые бьют по мирным жителям в ЛНР
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ВСУ 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал ВСУ нацистами, обстреливающими мирных жителей. Такое заявление он сделал после атаки на пекарню Лисичанска (ЛНР).

«Уступая на поле боя нашим военным, ВСУ вновь бьют по мирным жителям, и снова в выходной. Нацисты обстреляли пекарню Лисичанска — десятки погибших и пострадавших. Глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, скорейшего выздоровления раненым. Ямал с ЛНР!» — написал Артюхов в telegram-канале.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 3 февраля сообщал, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Он заявил, что украинские военные специально атаковали заведение. По его словам, жители города любили в выходные прогуляться за свежим хлебом. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU. В связи с этим происшествием в ЛНР 4 февраля объявлен день траура.

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал ВСУ нацистами, обстреливающими мирных жителей. Такое заявление он сделал после атаки на пекарню Лисичанска (ЛНР). «Уступая на поле боя нашим военным, ВСУ вновь бьют по мирным жителям, и снова в выходной. Нацисты обстреляли пекарню Лисичанска — десятки погибших и пострадавших. Глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, скорейшего выздоровления раненым. Ямал с ЛНР!» — написал Артюхов в telegram-канале. Глава ЛНР Леонид Пасечник 3 февраля сообщал, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Он заявил, что украинские военные специально атаковали заведение. По его словам, жители города любили в выходные прогуляться за свежим хлебом. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU. В связи с этим происшествием в ЛНР 4 февраля объявлен день траура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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