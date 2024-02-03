Под предлогом трудоустройства житель Кургана потерял почти 100 тысяч рублей

Мужчина из Кургана потерял порядка 95 тысяч рублей, поверив мошенникам. Он разместил в интернете резюме со своими контактными данными. Позже к нему позвонили неизвестные, предложив подзаработать, пояснила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«Дополнительный заработок предусматривал вложение средств в якобы выгодное инвестирование. Действуя под диктовку неизвестных лиц, житель Кургана переводил деньги на указанные счета. Общая сумма причиненного ущерба — порядка 95 000 рублей», — написано на сайте ведомства.
Получив необходимую сумму, собеседники перестали выходить на связь. Тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
Ранее URA.RU писало о мошеннике, который притворился родственником жителя Кургана. Этим способом у потерпевшего выкрали десятки тысяч рублей.
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