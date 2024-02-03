03 февраля 2024
02 февраля 2024

Под предлогом трудоустройства житель Кургана потерял почти 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, рубли
Курганца обманули аферисты Фото:

Мужчина из Кургана потерял порядка 95 тысяч рублей, поверив мошенникам. Он разместил в интернете резюме со своими контактными данными. Позже к нему позвонили неизвестные, предложив подзаработать, пояснила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Дополнительный заработок предусматривал вложение средств в якобы выгодное инвестирование. Действуя под диктовку неизвестных лиц, житель Кургана переводил деньги на указанные счета. Общая сумма причиненного ущерба — порядка 95 000 рублей», — написано на сайте ведомства.

Получив необходимую сумму, собеседники перестали выходить на связь. Тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Ранее URA.RU писало о мошеннике, который притворился родственником жителя Кургана. Этим способом у потерпевшего выкрали десятки тысяч рублей.

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Мужчина из Кургана потерял порядка 95 тысяч рублей, поверив мошенникам. Он разместил в интернете резюме со своими контактными данными. Позже к нему позвонили неизвестные, предложив подзаработать, пояснила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Дополнительный заработок предусматривал вложение средств в якобы выгодное инвестирование. Действуя под диктовку неизвестных лиц, житель Кургана переводил деньги на указанные счета. Общая сумма причиненного ущерба — порядка 95 000 рублей», — написано на сайте ведомства. Получив необходимую сумму, собеседники перестали выходить на связь. Тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Ранее URA.RU писало о мошеннике, который притворился родственником жителя Кургана. Этим способом у потерпевшего выкрали десятки тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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