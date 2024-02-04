Кадыров пообещал наказать тех, кто виновен в ударе по Лисичанску

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Кадыров выразил соболезнования семьям погибших Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

Чеченские бойцы, которые служат в Вооруженных силах России, сделают все, чтобы наказать тех, кто обстрелял Лисичанск (ЛНР). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил России будем делать все возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении», — написал Кадыров в своем telegram-канале. От себя лично и от лица всех жителей республики он выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших.

ВСУ обстреляли Лисичанск вечером 3 февраля. Под ударом оказалась пекарня. Как заявлял Пасечник, армия Украины специально ударила именно в то время, когда горожане шли за свежим хлебом. По предварительным данным, погибли 28 мирных жителей, один из них — ребенок. Еще десять человек пострадали.

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Чеченские бойцы, которые служат в Вооруженных силах России, сделают все, чтобы наказать тех, кто обстрелял Лисичанск (ЛНР). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил России будем делать все возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении», — написал Кадыров в своем telegram-канале. От себя лично и от лица всех жителей республики он выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших. ВСУ обстреляли Лисичанск вечером 3 февраля. Под ударом оказалась пекарня. Как заявлял Пасечник, армия Украины специально ударила именно в то время, когда горожане шли за свежим хлебом. По предварительным данным, погибли 28 мирных жителей, один из них — ребенок. Еще десять человек пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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