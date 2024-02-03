СК заинтересовался водителем, сбившим ребенка в Первоуральске

04 февраля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный отдел СУ СКР по Первоуральску (Свердловская область) проводит проверку информации о ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Водитель не заметил ребенка на пешеходном переходе и переехал его на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственным отделом по городу Первоуральску СУ СКР области проводится процессуальная проверка сообщения о ДТП, в котором пострадал малолетний пешеход», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. В ходе проводимой процессуальной проверки СК выясняет все обстоятельства инцидента. По ее итогам будет дана правовая оценка происшествия. ДТП случилось утром 4 февраля. Водитель сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего сразу отвез его в больницу. По словам мужчины, он не заметил ребенка из-за кучи снега.

Следственный отдел СУ СКР по Первоуральску (Свердловская область) проводит проверку информации о ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Водитель не заметил ребенка на пешеходном переходе и переехал его на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственным отделом по городу Первоуральску СУ СКР области проводится процессуальная проверка сообщения о ДТП, в котором пострадал малолетний пешеход», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. В ходе проводимой процессуальной проверки СК выясняет все обстоятельства инцидента. По ее итогам будет дана правовая оценка происшествия. ДТП случилось утром 4 февраля. Водитель сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего сразу отвез его в больницу. По словам мужчины, он не заметил ребенка из-за кучи снега.