03 февраля 2024

СК заинтересовался водителем, сбившим ребенка в Первоуральске

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия Фото:

Следственный отдел СУ СКР по Первоуральску (Свердловская область) проводит проверку информации о ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Водитель не заметил ребенка на пешеходном переходе и переехал его на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделом по городу Первоуральску СУ СКР области проводится процессуальная проверка сообщения о ДТП, в котором пострадал малолетний пешеход», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. В ходе проводимой процессуальной проверки СК выясняет все обстоятельства инцидента. По ее итогам будет дана правовая оценка происшествия.

ДТП случилось утром 4 февраля. Водитель сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего сразу отвез его в больницу. По словам мужчины, он не заметил ребенка из-за кучи снега.

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Следственный отдел СУ СКР по Первоуральску (Свердловская область) проводит проверку информации о ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Водитель не заметил ребенка на пешеходном переходе и переехал его на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственным отделом по городу Первоуральску СУ СКР области проводится процессуальная проверка сообщения о ДТП, в котором пострадал малолетний пешеход», — говорится в telegram-канале СУ СК России по Свердловской области. В ходе проводимой процессуальной проверки СК выясняет все обстоятельства инцидента. По ее итогам будет дана правовая оценка происшествия. ДТП случилось утром 4 февраля. Водитель сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего сразу отвез его в больницу. По словам мужчины, он не заметил ребенка из-за кучи снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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