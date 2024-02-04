Экс-депутат Пономарев* вступил в террористический легион, воюющий против РФ

04 февраля 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Пономарева обвиняют в госизмене Фото: личная страница Ильи Пономарева в соцсетях Бывший депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев вступил на Украине в признанную террористической в России организацию. Об этом сообщили в ФСБ. «Пономарев И.В. вступил в украинское военизированное объединение, при этом возложив на себя функциональные обязанности по информационному сопровождению и доведению до широкой аудитории аспектов деятельности организации, взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Украины, объявлению манифестов и иных декларативных документов», — говорится на сайте ФСБ РФ. Отмечается, что Пономарев вербует через Интернет россиян для терактов и ведения боевых действий против ВС РФ. Кроме того, находясь в эмиграции, Пономарев занимался антироссийской деятельностью, систематически участвовал в качестве спикера в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами. Против бывшего депутата возбудили несколько уголовных дел, в частности, по статье «Госизмена». Россию Пономарев покинул еще в 2014 году. *Илья Пономарев признан в России иностранным агентом

Бывший депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев вступил на Украине в признанную террористической в России организацию. Об этом сообщили в ФСБ. «Пономарев И.В. вступил в украинское военизированное объединение, при этом возложив на себя функциональные обязанности по информационному сопровождению и доведению до широкой аудитории аспектов деятельности организации, взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Украины, объявлению манифестов и иных декларативных документов», — говорится на сайте ФСБ РФ. Отмечается, что Пономарев вербует через Интернет россиян для терактов и ведения боевых действий против ВС РФ. Кроме того, находясь в эмиграции, Пономарев занимался антироссийской деятельностью, систематически участвовал в качестве спикера в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами. Против бывшего депутата возбудили несколько уголовных дел, в частности, по статье «Госизмена». Россию Пономарев покинул еще в 2014 году. *Илья Пономарев признан в России иностранным агентом