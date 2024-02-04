Экс-депутат Пономарев* вступил в террористический легион, воюющий против РФ

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Открытая лицензия 17.06.2015. Илья Пономарев., пономарев илья
Пономарева обвиняют в госизмене Фото:

Бывший депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев вступил на Украине в признанную террористической в России организацию. Об этом сообщили в ФСБ.

«Пономарев И.В. вступил в украинское военизированное объединение, при этом возложив на себя функциональные обязанности по информационному сопровождению и доведению до широкой аудитории аспектов деятельности организации, взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Украины, объявлению манифестов и иных декларативных документов», — говорится на сайте ФСБ РФ. Отмечается, что Пономарев вербует через Интернет россиян для терактов и ведения боевых действий против ВС РФ.

Кроме того, находясь в эмиграции, Пономарев занимался антироссийской деятельностью, систематически участвовал в качестве спикера в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами. Против бывшего депутата возбудили несколько уголовных дел, в частности, по статье «Госизмена». Россию Пономарев покинул еще в 2014 году.

*Илья Пономарев признан в России иностранным агентом

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Бывший депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев вступил на Украине в признанную террористической в России организацию. Об этом сообщили в ФСБ. «Пономарев И.В. вступил в украинское военизированное объединение, при этом возложив на себя функциональные обязанности по информационному сопровождению и доведению до широкой аудитории аспектов деятельности организации, взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Украины, объявлению манифестов и иных декларативных документов», — говорится на сайте ФСБ РФ. Отмечается, что Пономарев вербует через Интернет россиян для терактов и ведения боевых действий против ВС РФ. Кроме того, находясь в эмиграции, Пономарев занимался антироссийской деятельностью, систематически участвовал в качестве спикера в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами. Против бывшего депутата возбудили несколько уголовных дел, в частности, по статье «Госизмена». Россию Пономарев покинул еще в 2014 году. *Илья Пономарев признан в России иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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