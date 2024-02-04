Семья добилась роста компенсации за смерть челябинки после липосакции

05 февраля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Клиника выплатит более 3 миллионов компенсации морального ущерба семье погибшей пациентки Фото: Игорь Пантин © URA.RU Семья жительницы Сургута Юлии Бакиевой, скончавшейся после неудачно проведенных процедур липосакции в челябинской клинике «Медеор», добилась в суде увеличения моральной компенсации на 1,4 миллиона рублей. Такую сумму взыскал накануне Челябинский областной суд, сообщили URA.RU представители семьи. «Чуть более трех миллионов рублей в виде компенсации морального вреда выплатит медицинский центр „Медеор“ за смерть пациента в результате некачественно выполненной пластики и халатное обращение с пациенткой в послеоперационный период. Это на 1,4 миллиона рублей больше присужденной ранее судом первой инстанции», — уточнили URA.RU представители семьи. В суде супруг погибшей подробно описал свои моральные страдания, уточнив, что за три года так и не сумел прийти в себя. Он рассказал о том, как семья вместе проводила время и радовалась каждому дню. Медики в свою очередь не увидели глубоких моральный страданий супруга и потребовали в качестве доказательств документы о переносимой депрессии. Операция в челябинской клинике прошла осенью 2020 года, где пациентке провели липосакцию нескольких зон и глубокий пилинг нижних век. Супруг отговаривал жену от хирургического вмешательства, однако она решилась после консультации с врачами. На следующий день после операции пациентке стало плохо, появились симптомы воспалительной реакции, которые врачи попытались купировать ударными дозами препаратов. Когда женщина начала задыхаться, ее направили на скорой в горбольницу №6, где она скончалась. Ранее супруг и дочь пациентки просили суд взыскать с медцентра «Медеор» и горбольницы №6, куда на скорой пациентку привезли накануне смерти, компенсацию в размере девяти миллионов рублей. В Тракторозаводском райсуде им назначили компенсацию в размере 2,2 миллиона рублей. Не согласившись с таким решением, супруг и дочь подали апелляцию. Результаты расследования обстоятельств дела направили главе СКР Александру Бастрыкину. При этом медики избежали ответственности за смерть пациентки из Сургута избежали за истечением сроков давности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья жительницы Сургута Юлии Бакиевой, скончавшейся после неудачно проведенных процедур липосакции в челябинской клинике «Медеор», добилась в суде увеличения моральной компенсации на 1,4 миллиона рублей. Такую сумму взыскал накануне Челябинский областной суд, сообщили URA.RU представители семьи. «Чуть более трех миллионов рублей в виде компенсации морального вреда выплатит медицинский центр „Медеор“ за смерть пациента в результате некачественно выполненной пластики и халатное обращение с пациенткой в послеоперационный период. Это на 1,4 миллиона рублей больше присужденной ранее судом первой инстанции», — уточнили URA.RU представители семьи. В суде супруг погибшей подробно описал свои моральные страдания, уточнив, что за три года так и не сумел прийти в себя. Он рассказал о том, как семья вместе проводила время и радовалась каждому дню. Медики в свою очередь не увидели глубоких моральный страданий супруга и потребовали в качестве доказательств документы о переносимой депрессии. Операция в челябинской клинике прошла осенью 2020 года, где пациентке провели липосакцию нескольких зон и глубокий пилинг нижних век. Супруг отговаривал жену от хирургического вмешательства, однако она решилась после консультации с врачами. На следующий день после операции пациентке стало плохо, появились симптомы воспалительной реакции, которые врачи попытались купировать ударными дозами препаратов. Когда женщина начала задыхаться, ее направили на скорой в горбольницу №6, где она скончалась. Ранее супруг и дочь пациентки просили суд взыскать с медцентра «Медеор» и горбольницы №6, куда на скорой пациентку привезли накануне смерти, компенсацию в размере девяти миллионов рублей. В Тракторозаводском райсуде им назначили компенсацию в размере 2,2 миллиона рублей. Не согласившись с таким решением, супруг и дочь подали апелляцию. Результаты расследования обстоятельств дела направили главе СКР Александру Бастрыкину. При этом медики избежали ответственности за смерть пациентки из Сургута избежали за истечением сроков давности.