Семья добилась роста компенсации за смерть челябинки после липосакции

Семья жительницы Сургута Юлии Бакиевой, скончавшейся после неудачно проведенных процедур липосакции в челябинской клинике «Медеор», добилась в суде увеличения моральной компенсации на 1,4 миллиона рублей. Такую сумму взыскал накануне Челябинский областной суд, сообщили URA.RU представители семьи.
«Чуть более трех миллионов рублей в виде компенсации морального вреда выплатит медицинский центр „Медеор“ за смерть пациента в результате некачественно выполненной пластики и халатное обращение с пациенткой в послеоперационный период. Это на 1,4 миллиона рублей больше присужденной ранее судом первой инстанции», — уточнили URA.RU представители семьи.
В суде супруг погибшей подробно описал свои моральные страдания, уточнив, что за три года так и не сумел прийти в себя. Он рассказал о том, как семья вместе проводила время и радовалась каждому дню. Медики в свою очередь не увидели глубоких моральный страданий супруга и потребовали в качестве доказательств документы о переносимой депрессии.
Операция в челябинской клинике прошла осенью 2020 года, где пациентке провели липосакцию нескольких зон и глубокий пилинг нижних век. Супруг отговаривал жену от хирургического вмешательства, однако она решилась после консультации с врачами. На следующий день после операции пациентке стало плохо, появились симптомы воспалительной реакции, которые врачи попытались купировать ударными дозами препаратов. Когда женщина начала задыхаться, ее направили на скорой в горбольницу №6, где она скончалась.
Ранее супруг и дочь пациентки просили суд взыскать с медцентра «Медеор» и горбольницы №6, куда на скорой пациентку привезли накануне смерти, компенсацию в размере девяти миллионов рублей. В Тракторозаводском райсуде им назначили компенсацию в размере 2,2 миллиона рублей. Не согласившись с таким решением, супруг и дочь подали апелляцию. Результаты расследования обстоятельств дела направили главе СКР Александру Бастрыкину. При этом медики избежали ответственности за смерть пациентки из Сургута избежали за истечением сроков давности.
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