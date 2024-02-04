Свердловские таможенники передали бойцам на СВО конфискованные смартфоны

05 февраля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Бойцам передали конфискованные у предпринимателей смартфоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники уральского таможенного управления передали в зону специальной военной операции технику, которую изъяли в одном из магазинов Екатеринбурга. Товары не были задекларированы, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Более 100 единиц цифровой техники изъяли в ходе таможенного контроля. Товары реализовывались без надлежащего декларирования и уплаты ввозных таможенных платежей. Суд в рамках административного производства признал незаконность ввоза данной партии и постановил конфисковать оборудование», — говорится в сообщении таможни. Изъятую технику отправят в одну из дивизий в Луганскую народную республику. В 2023 году таможенники передали социальным учреждениям товаров, которые были обращены в федеральную собственность, на сумму 34 млн рублей. Фото: Уральское таможенное управление Фото: Уральское таможенное управление

Сотрудники уральского таможенного управления передали в зону специальной военной операции технику, которую изъяли в одном из магазинов Екатеринбурга. Товары не были задекларированы, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Более 100 единиц цифровой техники изъяли в ходе таможенного контроля. Товары реализовывались без надлежащего декларирования и уплаты ввозных таможенных платежей. Суд в рамках административного производства признал незаконность ввоза данной партии и постановил конфисковать оборудование», — говорится в сообщении таможни. Изъятую технику отправят в одну из дивизий в Луганскую народную республику. В 2023 году таможенники передали социальным учреждениям товаров, которые были обращены в федеральную собственность, на сумму 34 млн рублей.