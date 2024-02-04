Свердловские таможенники передали бойцам на СВО конфискованные смартфоны

Сотрудники уральского таможенного управления передали в зону специальной военной операции технику, которую изъяли в одном из магазинов Екатеринбурга. Товары не были задекларированы, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Более 100 единиц цифровой техники изъяли в ходе таможенного контроля. Товары реализовывались без надлежащего декларирования и уплаты ввозных таможенных платежей. Суд в рамках административного производства признал незаконность ввоза данной партии и постановил конфисковать оборудование», — говорится в сообщении таможни.
Изъятую технику отправят в одну из дивизий в Луганскую народную республику. В 2023 году таможенники передали социальным учреждениям товаров, которые были обращены в федеральную собственность, на сумму 34 млн рублей.
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