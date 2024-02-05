Посла РФ вызвали в МИД Франции после гибели двух французов на Украине

05 февраля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

На Украине также были ранены трое граждан Франции из-за атаки БПЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российского посла планируют вызвать в МИД Франции после сообщений о гибели двух граждан страны на Украине. Они погибли 1 февраля в результате атаки беспилотника РФ в Херсонской области. Об этом сообщает Reuters. «Франция вызовет посла России в понедельник после гибели двух французских гуманитарных работников», — передает агентство . Отмечается, что они погибли в Херсонской области из-за атаки российского БПЛА, еще трое оказались ранены. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель двух французских граждан на территории Киева. По его словам, они являлись гуманитарными работниками, передает «Национальная служба новостей».

Российского посла планируют вызвать в МИД Франции после сообщений о гибели двух граждан страны на Украине. Они погибли 1 февраля в результате атаки беспилотника РФ в Херсонской области. Об этом сообщает Reuters. «Франция вызовет посла России в понедельник после гибели двух французских гуманитарных работников», — передает агентство. Отмечается, что они погибли в Херсонской области из-за атаки российского БПЛА, еще трое оказались ранены. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель двух французских граждан на территории Киева. По его словам, они являлись гуманитарными работниками, передает «Национальная служба новостей».