Еще один культурный проект из Екатеринбурга остался без президентского гранта

05 февраля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

«ЧО» проводится последние четыре года Фото: Размик Закарян © URA.RU Паблик-арт-программа «ЧО», в рамках которой в Екатеринбурге ежегодно появляются арт-объекты и проводятся различные мероприятия, осталась без президентского гранта. Несмотря на это, команда не намерена отказываться от проведения фестиваля, рассказал URA.RU руководитель «ЧО» Никита Харисов. «Уже знаем, что будем делать дальше — продолжать повышать привлекательность родного города и региона с помощью паблик-арта, создавать еще больше поводов любить Екатеринбург в целом и родные районы. И несмотря на то, что мы не получили президентский грант, мы будем продолжать эту работу», — пояснил Харисов. По его словам, о гранте они узнали в декабре. Федеральных денег в этом году паблик-арту не дождаться, но отменять его не планируют. «У „ЧО“ есть основной инвестор — это „Атомстройкомплекс“. В этом году нас поддерживает „Жизньмарт“. И мы также в процессе переговоров с другими представителями бизнеса», — уточнил Харисов. Аналогичная ситуация с президентским грантом сложилась у фестиваля «Лето на заводе», из-за чего мероприятие находится под угрозой срыва. Сейчас команда намерена вести переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги. Также в ближайшие пару дней запустят сайт — с помощью него неравнодушные свердловчане смогут отправлять пожертвования, чтобы поддержать фестиваль рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Паблик-арт-программа «ЧО», в рамках которой в Екатеринбурге ежегодно появляются арт-объекты и проводятся различные мероприятия, осталась без президентского гранта. Несмотря на это, команда не намерена отказываться от проведения фестиваля, рассказал URA.RU руководитель «ЧО» Никита Харисов. «Уже знаем, что будем делать дальше — продолжать повышать привлекательность родного города и региона с помощью паблик-арта, создавать еще больше поводов любить Екатеринбург в целом и родные районы. И несмотря на то, что мы не получили президентский грант, мы будем продолжать эту работу», — пояснил Харисов. По его словам, о гранте они узнали в декабре. Федеральных денег в этом году паблик-арту не дождаться, но отменять его не планируют. «У „ЧО“ есть основной инвестор — это „Атомстройкомплекс“. В этом году нас поддерживает „Жизньмарт“. И мы также в процессе переговоров с другими представителями бизнеса», — уточнил Харисов. Аналогичная ситуация с президентским грантом сложилась у фестиваля «Лето на заводе», из-за чего мероприятие находится под угрозой срыва. Сейчас команда намерена вести переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги. Также в ближайшие пару дней запустят сайт — с помощью него неравнодушные свердловчане смогут отправлять пожертвования, чтобы поддержать фестиваль рублей.