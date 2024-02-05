Челябинские профсоюзы привлекли руководство Wildberries к ответственности

Руководство WildBerries наказали за нарушение трудового законодательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Федерация профсоюзов Челябинской области привлекла к ответственности руководство маркетплейса Wildberries. Как URA.RU сообщил председатель Федерации профсоюзов Олег Екимов, постановление вынесла Подольская городская прокуратура, работающая по месту нахождения ответчика.

«Федерация обратилась в прокуратуру из-за недопуска на объект Wildberries представителей нашей правовой и технической инспекций. Прокуратурой было вынесено постановление о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», — рассказал URA.RU Екимов.

Профсоюз работает, хотя по численности он небольшой. Это связано с тем, пояснил URA.RU собеседник, что компания имеет сложную структуру правоотношений с персоналом. Часть сотрудников трудоустроены, другие работают по гражданско-правовым договорам. Проведение проверок затрудняет отсутствие бумажного документооборота: работа ведется на основе электронной платформы.

Екимов назвал достижением создание в 2023 году в Wildberries первичной профсоюзной организации. В мае инспекторы выехали для проведения проверки в Москву, о чем письменно уведомили руководство. Менеджмент уклонился от общения, никак не отреагировав на инициативу. Встречи пытались провести по юридическому адресу компании в Подольске и Москве, где находится головной офис, но безрезультатно.

«От работников компании мы узнали, что все общение происходит через приложение WB Job. Никто никогда не видел вышестоящее руководство, а вопросы следует решать через личную страницу в приложении. Информация о приеме на работу, штрафах, зарплате за текущий месяц — там же», — сообщили члены комиссии, выезжавшей с проверкой.

Подписать акт о воспрепятствовании профсоюзной проверке представители Wildberries категорически отказались, что было зафиксировано в документах, направленных в прокуратуру. Ведомство указало на ряд нарушений. В их числе отсутствие индексации зарплат, непроведение инструктажей по технике безопасности, подпись трудовых договоров обычной, а не усиленной электронной подписью. Также проверка выявила нарушение порядка проведения предрейсовых и медосмотров для водителей. Подольский городской прокурор потребовал от гендиректора Татьяны Бакальчук устранить нарушения и привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Руководителя челябинцы призывали к переговорам.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу маркетплейса. К моменту публикации ответа не последовало, однако он готовится.