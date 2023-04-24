Челябинские инспекторы проверят офис Wildberries в Москве

Челябинские инспекторы отправятся в Москву для проверки главного офиса маркетплейса Wildberries. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, это станет дальнейшим шагом в борьбе за права работников интернет-магазина.
«Дальнейший шаг профсоюзов — провести проверку в головном офисе компании. Уведомление уже направлено руководству. В ближайшее время запланирован выезд правового и технического инспекторов в Москву по юридическому адресу ООО „Вайлдберриз“», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации.
Там отметили, что в случае, если администрация компании попытается препятствовать проведению проверки — будет подано еще одно обращение в прокуратуру. Так как воспрепятствование профсоюзной проверке является прямым нарушением ст. 370 Трудового кодекса РФ.
Ранее профсоюз работников Wildberries призывал директора маркетплейса Татьяну Бакальчук к переговорам. По словам председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова, переговоры позволят предотвратить разрастание конфликта.
Конфликт между руководством интернет-магазина и сотрудниками начался из-за введенной системы штрафов за бракованный товар. Работники устроили забастовку, пункты выдачи заказов прекращали свою работу по всей стране.
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