24 апреля 2023

Челябинские инспекторы проверят офис Wildberries в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство маркетплейса не имеет права препятствовать проверке Фото:
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Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Челябинские инспекторы отправятся в Москву для проверки главного офиса маркетплейса Wildberries. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, это станет дальнейшим шагом в борьбе за права работников интернет-магазина.

«Дальнейший шаг профсоюзов — провести проверку в головном офисе компании. Уведомление уже направлено руководству. В ближайшее время запланирован выезд правового и технического инспекторов в Москву по юридическому адресу ООО „Вайлдберриз“», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации.

Там отметили, что в случае, если администрация компании попытается препятствовать проведению проверки — будет подано еще одно обращение в прокуратуру. Так как воспрепятствование профсоюзной проверке является прямым нарушением ст. 370 Трудового кодекса РФ.

Ранее профсоюз работников Wildberries призывал директора маркетплейса Татьяну Бакальчук к переговорам. По словам председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова, переговоры позволят предотвратить разрастание конфликта.

Конфликт между руководством интернет-магазина и сотрудниками начался из-за введенной системы штрафов за бракованный товар. Работники устроили забастовку, пункты выдачи заказов прекращали свою работу по всей стране.

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Челябинские инспекторы отправятся в Москву для проверки главного офиса маркетплейса Wildberries. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, это станет дальнейшим шагом в борьбе за права работников интернет-магазина. «Дальнейший шаг профсоюзов — провести проверку в головном офисе компании. Уведомление уже направлено руководству. В ближайшее время запланирован выезд правового и технического инспекторов в Москву по юридическому адресу ООО „Вайлдберриз“», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации. Там отметили, что в случае, если администрация компании попытается препятствовать проведению проверки — будет подано еще одно обращение в прокуратуру. Так как воспрепятствование профсоюзной проверке является прямым нарушением ст. 370 Трудового кодекса РФ. Ранее профсоюз работников Wildberries призывал директора маркетплейса Татьяну Бакальчук к переговорам. По словам председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова, переговоры позволят предотвратить разрастание конфликта. Конфликт между руководством интернет-магазина и сотрудниками начался из-за введенной системы штрафов за бракованный товар. Работники устроили забастовку, пункты выдачи заказов прекращали свою работу по всей стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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