Челябинские инспекторы проверят офис Wildberries в Москве

25 апреля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Руководство маркетплейса не имеет права препятствовать проверке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку Челябинские инспекторы отправятся в Москву для проверки главного офиса маркетплейса Wildberries. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, это станет дальнейшим шагом в борьбе за права работников интернет-магазина. «Дальнейший шаг профсоюзов — провести проверку в головном офисе компании. Уведомление уже направлено руководству. В ближайшее время запланирован выезд правового и технического инспекторов в Москву по юридическому адресу ООО „Вайлдберриз“», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации. Там отметили, что в случае, если администрация компании попытается препятствовать проведению проверки — будет подано еще одно обращение в прокуратуру. Так как воспрепятствование профсоюзной проверке является прямым нарушением ст. 370 Трудового кодекса РФ. Ранее профсоюз работников Wildberries призывал директора маркетплейса Татьяну Бакальчук к переговорам. По словам председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова, переговоры позволят предотвратить разрастание конфликта. Конфликт между руководством интернет-магазина и сотрудниками начался из-за введенной системы штрафов за бракованный товар. Работники устроили забастовку, пункты выдачи заказов прекращали свою работу по всей стране.

Челябинские инспекторы отправятся в Москву для проверки главного офиса маркетплейса Wildberries. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, это станет дальнейшим шагом в борьбе за права работников интернет-магазина. «Дальнейший шаг профсоюзов — провести проверку в головном офисе компании. Уведомление уже направлено руководству. В ближайшее время запланирован выезд правового и технического инспекторов в Москву по юридическому адресу ООО „Вайлдберриз“», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации. Там отметили, что в случае, если администрация компании попытается препятствовать проведению проверки — будет подано еще одно обращение в прокуратуру. Так как воспрепятствование профсоюзной проверке является прямым нарушением ст. 370 Трудового кодекса РФ. Ранее профсоюз работников Wildberries призывал директора маркетплейса Татьяну Бакальчук к переговорам. По словам председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова, переговоры позволят предотвратить разрастание конфликта. Конфликт между руководством интернет-магазина и сотрудниками начался из-за введенной системы штрафов за бракованный товар. Работники устроили забастовку, пункты выдачи заказов прекращали свою работу по всей стране.