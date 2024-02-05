Акции «Яндекса» начали падать после новостей о продаже бизнеса

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Акции «Яндекса» упали примерно на 9% после новостей о продаже бизнеса Фото:

После новостей о реструктуризации бизнеса акции «Яндекса» упали примерно на 9,27%, до 2 870 рублей. Это следует из котировок ценных бумаг на Мосбирже.

«На открытии торгов бумаги упали на 9,27%, до 2 870 рублей. Ранее на ожиданиях разделения бизнеса котировки выросли почти на 20% за полторы недели», — передает ВТБ на своем сайте анализ ситуации на Мосбирже. На данный момент акции растут, отыгрывая падение.

Ранее нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже активов в России. Новой головной структурой станет МКАО «Яндекс». Подробнее о сделке — в материале URA.RU.

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После новостей о реструктуризации бизнеса акции «Яндекса» упали примерно на 9,27%, до 2 870 рублей. Это следует из котировок ценных бумаг на Мосбирже. «На открытии торгов бумаги упали на 9,27%, до 2 870 рублей. Ранее на ожиданиях разделения бизнеса котировки выросли почти на 20% за полторы недели», — передает ВТБ на своем сайте анализ ситуации на Мосбирже. На данный момент акции растут, отыгрывая падение. Ранее нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже активов в России. Новой головной структурой станет МКАО «Яндекс». Подробнее о сделке — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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