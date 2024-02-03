Журналист, которому США запретили брать интервью у Путина, прилетел в Москву: политические взгляды

Карлсон обвинял Байдена в намеренном затягивании конфликта на Украине

04 февраля 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

Власти США испугались, что Карлсон возьмет интервью у Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский журналист Такер Карлсон, которому власти США запретили брать интервью у президента РФ Владимира Путина, прилетел в Москву и уже успел посетить балет «Спартак». Карлсон активно критикует президента США Джо Байдена и политику страны, а также негативно относится к помощи Украине. Подробнее о том, кто такой Карлсон, как к нему относятся в России и почему ему запрещают разговаривать с Путиным — в материале URA.RU. Кто такой Такер Карлсон Журналист родился в Сан-Франциско в 1969 году. Отец взял ответственность за воспитание Карлсона и его младшего брата после развода с женой, получив право опеки. В 14 лет будущий журналист перешел в частную школу-интернат в штате Род-Айленд, где познакомился с дочерью директора и своей будущей женой Сьюзен Эндрюс. Свою журналистскую карьеру Карлсон начал с должности фактчекера (проверял информацию на точность, правдивость и достоверность — прим. URA.RU). В 2009 году журналист получил приглашение от канала Fox News. Такер Карлсон и Россия В России Карлсон известен как один из немногих западных журналистов, чьи рассуждения совпадают с позицией российских властей. В своих старых выпусках он регулярно выражает симпатию в адрес Путина и выступает против «антироссийской истерии», которую активно используют западные правительства и спецслужбы. В интервью швейцарскому изданию Карлсон рассказал, что правительство США запретило ему брать интервью у Путина, добавив, что власти строго контролируют прессу и запугивают журналистов. Реагируя на приезд журналиста в Россию, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о боязни Вашингтона, что Карлсон возьмет интервью у Путина. Увольнение с телеканала Fox News О том, что Карлсона уволили с телеканала, стало известно 24 апреля 2023 года. Утверждается, что инициаторами увольнения стали генеральный директор Fox Corporation Лаклан Мердок и гендиректор Fox News Media Сюзанна Скотт. Из-за того, что официально причина увольнения ведущего не сообщалась, появилось множество теорий и слухов. По одной из версий, уход Карлсона может быть связан с иском экс-продюсера канала Эбби Гроссберг, которая обвинила его и сотрудников Fox News в создании враждебной рабочей среды, дискриминации женщин и антисемитизме. После увольнения телеканал Соловьев Live предложил журналисту работу, отметив, что у них «можно ругать президента США Джо Байдена». Критика Джо Байдена Карлсон заявлял, что к подрывам «Северных потоков» причастна администрация Байдена. Телеведущий отмечал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не смогла поставлять газ в Европу. Также журналист раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма за требование предоставить Украине истребители F-16, что, по его мнению, настоящее «помешательство». Карлсон отметил, что траты на Украину в большем размере, чем на США, — это преступление, совершаемое Демпартией. Он назвал «безумием» заявление Байдена об отправке новой помощи Киеву. По его мнению, Байден специально затягивает конфликт. Отношение Карлсона к Украине Такер Карлсон не испытывает симпатии к властям Украины, особенно достается президенту Владимиру Зеленскому, которого журналист называет «потным крысоподобным комиком, ставшим олигархом», «гонителем христиан» и человеком, втягивающим США в ядерный конфликт с Россией. «Это коррумпированная страна с одной политической партией, там нет свободы слова, СМИ и собраний. Украина — наименее свободное место во всей Европе», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский журналист Такер Карлсон, которому власти США запретили брать интервью у президента РФ Владимира Путина, прилетел в Москву и уже успел посетить балет «Спартак». Карлсон активно критикует президента США Джо Байдена и политику страны, а также негативно относится к помощи Украине. Подробнее о том, кто такой Карлсон, как к нему относятся в России и почему ему запрещают разговаривать с Путиным — в материале URA.RU. Журналист родился в Сан-Франциско в 1969 году. Отец взял ответственность за воспитание Карлсона и его младшего брата после развода с женой, получив право опеки. В 14 лет будущий журналист перешел в частную школу-интернат в штате Род-Айленд, где познакомился с дочерью директора и своей будущей женой Сьюзен Эндрюс. Свою журналистскую карьеру Карлсон начал с должности фактчекера (проверял информацию на точность, правдивость и достоверность — прим. URA.RU). В 2009 году журналист получил приглашение от канала Fox News. В России Карлсон известен как один из немногих западных журналистов, чьи рассуждения совпадают с позицией российских властей. В своих старых выпусках он регулярно выражает симпатию в адрес Путина и выступает против «антироссийской истерии», которую активно используют западные правительства и спецслужбы. В интервью швейцарскому изданию Карлсон рассказал, что правительство США запретило ему брать интервью у Путина, добавив, что власти строго контролируют прессу и запугивают журналистов. Реагируя на приезд журналиста в Россию, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о боязни Вашингтона, что Карлсон возьмет интервью у Путина. О том, что Карлсона уволили с телеканала, стало известно 24 апреля 2023 года. Утверждается, что инициаторами увольнения стали генеральный директор Fox Corporation Лаклан Мердок и гендиректор Fox News Media Сюзанна Скотт. Из-за того, что официально причина увольнения ведущего не сообщалась, появилось множество теорий и слухов. По одной из версий, уход Карлсона может быть связан с иском экс-продюсера канала Эбби Гроссберг, которая обвинила его и сотрудников Fox News в создании враждебной рабочей среды, дискриминации женщин и антисемитизме. После увольнения телеканал Соловьев Live предложил журналисту работу, отметив, что у них «можно ругать президента США Джо Байдена». Карлсон заявлял, что к подрывам «Северных потоков» причастна администрация Байдена. Телеведущий отмечал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не смогла поставлять газ в Европу. Также журналист раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма за требование предоставить Украине истребители F-16, что, по его мнению, настоящее «помешательство». Карлсон отметил, что траты на Украину в большем размере, чем на США, — это преступление, совершаемое Демпартией. Он назвал «безумием» заявление Байдена об отправке новой помощи Киеву. По его мнению, Байден специально затягивает конфликт. Такер Карлсон не испытывает симпатии к властям Украины, особенно достается президенту Владимиру Зеленскому, которого журналист называет «потным крысоподобным комиком, ставшим олигархом», «гонителем христиан» и человеком, втягивающим США в ядерный конфликт с Россией. «Это коррумпированная страна с одной политической партией, там нет свободы слова, СМИ и собраний. Украина — наименее свободное место во всей Европе», — подчеркнул он.