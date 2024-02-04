04 февраля 2024

В Тюменской области спасают истощенных косуль

© Служба новостей «URA.RU»
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Косули. Кетовский район. Курган, козы, козлы, дикие животные, косули, дикие козлы, дикие козы
Из-за глубоко снега животным сложно найти пропитание Фото:

Охотники в Тюменской области обустраивают кормовые площадки для обессиленных косуль, которые из-за глубоко снега испытывают проблемы в поисках еды. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.

«Охотники Сорокинского района помогают косулям пережить зиму. Глубокий снег, выпавший в Тюменской области, делает диких животных истощенными и ослабленными. Чтобы помочь им охотники-любители обустраивают кормовые площадки», — сообщили в инфоцентре.

Уже сейчас в местах появления животных разложено 50 центнеров сена и более 2 000 кормовых веников. Изготовлено более 50 солонцов (запасов соли для подкормки) и проложено более 150 километров троп для доступа к кормам. Жителей области также призывают помогать животным: кроме организации подкормок граждан просят меньше беспокоить косуль, которые появляются в окрестностях населенных пунктов.

Как ранее писало URA.RU, большое стадо косуль недавно было замечено в поле в Армизонском районе. Как объяснил ученый, животные находились в поисках корма.

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Охотники в Тюменской области обустраивают кормовые площадки для обессиленных косуль, которые из-за глубоко снега испытывают проблемы в поисках еды. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Охотники Сорокинского района помогают косулям пережить зиму. Глубокий снег, выпавший в Тюменской области, делает диких животных истощенными и ослабленными. Чтобы помочь им охотники-любители обустраивают кормовые площадки», — сообщили в инфоцентре. Уже сейчас в местах появления животных разложено 50 центнеров сена и более 2 000 кормовых веников. Изготовлено более 50 солонцов (запасов соли для подкормки) и проложено более 150 километров троп для доступа к кормам. Жителей области также призывают помогать животным: кроме организации подкормок граждан просят меньше беспокоить косуль, которые появляются в окрестностях населенных пунктов. Как ранее писало URA.RU, большое стадо косуль недавно было замечено в поле в Армизонском районе. Как объяснил ученый, животные находились в поисках корма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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