В Тюменской области спасают истощенных косуль

05 февраля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Из-за глубоко снега животным сложно найти пропитание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Охотники в Тюменской области обустраивают кормовые площадки для обессиленных косуль, которые из-за глубоко снега испытывают проблемы в поисках еды. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Охотники Сорокинского района помогают косулям пережить зиму. Глубокий снег, выпавший в Тюменской области, делает диких животных истощенными и ослабленными. Чтобы помочь им охотники-любители обустраивают кормовые площадки», — сообщили в инфоцентре. Уже сейчас в местах появления животных разложено 50 центнеров сена и более 2 000 кормовых веников. Изготовлено более 50 солонцов (запасов соли для подкормки) и проложено более 150 километров троп для доступа к кормам. Жителей области также призывают помогать животным: кроме организации подкормок граждан просят меньше беспокоить косуль, которые появляются в окрестностях населенных пунктов. Как ранее писало URA.RU, большое стадо косуль недавно было замечено в поле в Армизонском районе. Как объяснил ученый, животные находились в поисках корма.

Охотники в Тюменской области обустраивают кормовые площадки для обессиленных косуль, которые из-за глубоко снега испытывают проблемы в поисках еды. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Охотники Сорокинского района помогают косулям пережить зиму. Глубокий снег, выпавший в Тюменской области, делает диких животных истощенными и ослабленными. Чтобы помочь им охотники-любители обустраивают кормовые площадки», — сообщили в инфоцентре. Уже сейчас в местах появления животных разложено 50 центнеров сена и более 2 000 кормовых веников. Изготовлено более 50 солонцов (запасов соли для подкормки) и проложено более 150 километров троп для доступа к кормам. Жителей области также призывают помогать животным: кроме организации подкормок граждан просят меньше беспокоить косуль, которые появляются в окрестностях населенных пунктов. Как ранее писало URA.RU, большое стадо косуль недавно было замечено в поле в Армизонском районе. Как объяснил ученый, животные находились в поисках корма.