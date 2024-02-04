В Тюменской области спасают истощенных косуль

Охотники в Тюменской области обустраивают кормовые площадки для обессиленных косуль, которые из-за глубоко снега испытывают проблемы в поисках еды. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.
«Охотники Сорокинского района помогают косулям пережить зиму. Глубокий снег, выпавший в Тюменской области, делает диких животных истощенными и ослабленными. Чтобы помочь им охотники-любители обустраивают кормовые площадки», — сообщили в инфоцентре.
Уже сейчас в местах появления животных разложено 50 центнеров сена и более 2 000 кормовых веников. Изготовлено более 50 солонцов (запасов соли для подкормки) и проложено более 150 километров троп для доступа к кормам. Жителей области также призывают помогать животным: кроме организации подкормок граждан просят меньше беспокоить косуль, которые появляются в окрестностях населенных пунктов.
Как ранее писало URA.RU, большое стадо косуль недавно было замечено в поле в Армизонском районе. Как объяснил ученый, животные находились в поисках корма.
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