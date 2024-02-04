Осужденный за взятки экс-сотрудник курганской ГИБДД не смог смягчить приговор

Курганский экс-гаишник не смог обжаловать приговор о взятках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Приговоренный за взяточничество к семи годам колонии бывший сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД по г. Кургану Дмитрий Тачков не смог смягчить обвинительный приговор. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — кассация. Тачков Д. А. Ст. 290 ч.5 п.в (получение взятки должностным лицом в крупном размере); ст. 30 ч.3, ст. 291.2 ч.1 (попытка дачи мелкой взятки); ст. 30 ч.3, ст. 291.2 ч.1 УК РФ», — говорится в картотеке Седьмого кассационного суда. В качестве результата указано, что жалоба оставлена без удовлетворения, обжалуемые судебные решения — без изменения.

Экс-капитан дорожной полиции был признан виновным в получении 379 тысяч рублей. За эти деньги с 2017 по 2020 год он помогал предпринимателю перевозить крупногабаритные грузы без разрешения, сопровождая машины. Также он дважды пытался дать мелкие взятки сотрудникам ДПС, которые останавливали транспорт для проверки.

Бывший сотрудник пытался смягчить итоговый приговор. Вместе с защитниками он пытался изменить категорию преступления на менее мягкую и оспорить лишение звания капитана полиции. Суд изменил приговор лишь в части отмены отягчающего наказания по попыткам дачи мелких взяток. Из приговора уберут упоминание, что эти преступления были совершены умышленно сотрудником органов внутренних дел.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-сотрудника курганской Госавтоинспекции приговорили к девяти годам колонии за коррупцию. Позднее наказание смягчили до семи лет. Также ему в течение четырех лет нельзя будет работать в госорганах.