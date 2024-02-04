В курганском городе умер ветеран Великой Отечественной войны, служивший на флоте. Фото

05 февраля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Шадринске (Курганская область) на 97 году жизни скончался ветеран ВОВ, моряк Варфоломей Оболдин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске (Курганская область) в возрасте 96 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Варфоломей Оболдин. Он был моряком, машинистом подводной лодки, а также издавал книги и публиковался в местных газетах. Об этом сообщает городская администрация в своем telegram-канале. «Не стало Варфоломея Арсентьевича Оболдина. Ветеран ВОВ скончался 3 февраля на 97 году жизни. Моряк, автоагрегатовец, литератор. <…> В 1944-м юный Варфоломей Оболдин получил желанное заключение медкомиссии: „Годен к службе на флоте“. Семь лет он охранял рубежи Родины на Дальнем Востоке. В 50-е вернулся и проработал до пенсии на ШААЗе», — указано в канале «Шадринск. Официально» Также отмечается, что ветерану Шадринский автоагрегатный завод обязан созданием заводского музея трудовой славы. По их данным, при жизни Варфоломей Оболдин называл главным своим достижением увековеченные имена заводчан, ушедших на фронт. Сведения о которых, он по крупицам собирал в течение нескольких лет были высечены на мемориале в сквере имени В.А. Каплунова. В официальном канале муниципалитета сообщается, что глава Шадринска Антон Мокан, коллективы мэрии, гордумы, ШААЗа и Совета ветеранов предприятия выражают соболезнования родным Варфоломея Арсентьевича. Отмечается, что прощание пройдет 6 февраля с 13:00 в Воскресенском храме по улице Комсомольская, 51 в Шадринске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске (Курганская область) в возрасте 96 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Варфоломей Оболдин. Он был моряком, машинистом подводной лодки, а также издавал книги и публиковался в местных газетах. Об этом сообщает городская администрация в своем telegram-канале. «Не стало Варфоломея Арсентьевича Оболдина. Ветеран ВОВ скончался 3 февраля на 97 году жизни. Моряк, автоагрегатовец, литератор. <…> В 1944-м юный Варфоломей Оболдин получил желанное заключение медкомиссии: „Годен к службе на флоте“. Семь лет он охранял рубежи Родины на Дальнем Востоке. В 50-е вернулся и проработал до пенсии на ШААЗе», — указано в канале «Шадринск. Официально» Также отмечается, что ветерану Шадринский автоагрегатный завод обязан созданием заводского музея трудовой славы. По их данным, при жизни Варфоломей Оболдин называл главным своим достижением увековеченные имена заводчан, ушедших на фронт. Сведения о которых, он по крупицам собирал в течение нескольких лет были высечены на мемориале в сквере имени В.А. Каплунова. В официальном канале муниципалитета сообщается, что глава Шадринска Антон Мокан, коллективы мэрии, гордумы, ШААЗа и Совета ветеранов предприятия выражают соболезнования родным Варфоломея Арсентьевича. Отмечается, что прощание пройдет 6 февраля с 13:00 в Воскресенском храме по улице Комсомольская, 51 в Шадринске.