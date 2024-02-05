Почему не удалось спасти екатеринбургского журналиста Эдуарда Худякова

Умерший екатеринбургский журналист Худяков переносил пневмонию бессимптомно

05 февраля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Эдуард Худяков не подозревал, что серьезно болел, поэтому время для лечения было упущено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналист Эдуард Худяков, скончавшийся в екатеринбургской больнице 4 февраля, переносил пневмонию бессимптомно, поэтому поздно обратился к врачам. Об этом URA.RU рассказала его жена Ирина. «Эдик не любил ходить по врачам. Тем более пневмония у него протекала без температуры, он просто жил, ходил. А потом уже началась слабость, Эдик слег, но было поздно», — с горечью сказала жена. Как сообщалось ранее, журналист умер в реанимации 24-й больницы, куда попал с тяжелой формой пневмонии. До этого он лежал дома под капельницами. Журналистскую известность Эдуард Худяков приобрел в 1990-е годы. Он работал спецкором «Интерфакса-Урал», а позже основал информационную службу регионального телеканала АТН. На нем он вел аналитическую программу «Эпилог», чьи выпуски с нетерпением ждал весь свердловский политический бомонд. Позднее Худяков работал политтехнологом. Он был глубоко верующим православным человеком. По данным агентства, екатеринбургская епархия оказывает помощь в организации прощания с легендарным журналистом.

Журналист Эдуард Худяков, скончавшийся в екатеринбургской больнице 4 февраля, переносил пневмонию бессимптомно, поэтому поздно обратился к врачам. Об этом URA.RU рассказала его жена Ирина. «Эдик не любил ходить по врачам. Тем более пневмония у него протекала без температуры, он просто жил, ходил. А потом уже началась слабость, Эдик слег, но было поздно», — с горечью сказала жена. Как сообщалось ранее, журналист умер в реанимации 24-й больницы, куда попал с тяжелой формой пневмонии. До этого он лежал дома под капельницами. Журналистскую известность Эдуард Худяков приобрел в 1990-е годы. Он работал спецкором «Интерфакса-Урал», а позже основал информационную службу регионального телеканала АТН. На нем он вел аналитическую программу «Эпилог», чьи выпуски с нетерпением ждал весь свердловский политический бомонд. Позднее Худяков работал политтехнологом. Он был глубоко верующим православным человеком. По данным агентства, екатеринбургская епархия оказывает помощь в организации прощания с легендарным журналистом.