В РФ может появиться своя классификация болезней

Терапевт Звонков: международная классификация болезней не подходит РФ

06 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Новые правила классификации болезней не подходят России, сказал Андрей Звонков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вместо внедрения Международной классификации болезней и проблем 11-го пересмотра (МКБ-11) в России может появиться своя, так называемая РКБ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. Правительство приостановило внедрение в России МКБ-11. По данным Минздрава России, такое решение было принято из-за большого числа обращений общественности. Они отмечали, что МКБ-11 противоречит традиционным российским ценностям. Сейчас в РФ действует МКБ-10, введенная в 1999 году. Россия, как и многие другие страны, начала переход на новую классификацию болезней с начала 2022 года.11-я версия МКБ должна была вступить в силу к 2025 году. Новость по теме Минздрав России не признал третий пол «МКБ не диктует ни методы обследования, ни тактику лечения. Она лишь классифицирует болезни и определяет, что является заболеванием, а что вариант нормы. Например, гомосексуализм, который вывели из категории психических расстройств, теперь в виде ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) лидирует в Европе и диктует правила жизни. В МКБ-11 полно подводных камней такого типа. Поэтому я не удивлюсь, если вместо МКБ у нас появится РКБ (Российская квалификация болезней), независимая от мнения экспертов Всемирной организации здравоохранения», — сказал Андрей Звонков. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов подчеркнул URA.RU, что можно не принимать МКБ-11 в РФ целиком. «Никто не мешает сделать собственное национальное статистическое и диагностическое руководство по психическим заболеваниям, скажем, по примеру DSM (диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам). Если уж настолько нет согласия с МКБ-11 из-за блока кодов классификации психических расстройств. Штаты пользуются МКБ для основной массы диагнозов. DSM у них для психиатрии», — заявил врач. Звонков объяснил, почему общемировая практика не подходит для России. «Есть две медицины: социальная и коммерческая. Мы придерживаемся первой. Коммерческая агрессивна и ориентирована на выгоду от больного. Поэтому мы не торопимся в применении МКБ-11», — отметил врач. Текущую классификацию болезней все равно нужно менять, подчеркнул терапевт. «Пока десятая редакция вполне нормальная. Ее только надо адаптировать для наших российских нужд», — заключил эксперт. Быстро перейти на новые стандарты невозможно, добавил в беседе с URA.RU председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «У нас действует МКБ-10, в один день перейти на МКБ -11 нельзя. Заболевания не меняются, меняются кодировки и, существенно, способ кодированного описания болезни. Это требует больших изменений в стандартах медицинской помощи и во всех электронных медицинских документах. МКБ — это не клиническая классификация, а статистическая, к лечению отношения не имеет», — заключил собеседник URA.RU. Врач-невролог, заведующий кабинетом головокружения клиник Иркутского государственного медицинского университета Алексей Борисов подчеркнул, что на лечение заболеваний международная классификация не повлияет. «МКБ — это статистический и аналитический инструмент. Отсутствие того или иного заболевания в классификации вовсе не означает, что его не будут лечить, выдавать больничные листы и т. п. Ведь в той же классификации МКБ-10 почти каждый раздел, каждый подкласс сопровождается кодировкой — „другое уточненное поражение“, или „другое неуточненное поражение“. Также есть целый класс „Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках“, которым, при желании, можно зашифровать многие состояния», — пояснил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вместо внедрения Международной классификации болезней и проблем 11-го пересмотра (МКБ-11) в России может появиться своя, так называемая РКБ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. Правительство приостановило внедрение в России МКБ-11. По данным Минздрава России, такое решение было принято из-за большого числа обращений общественности. Они отмечали, что МКБ-11 противоречит традиционным российским ценностям. Сейчас в РФ действует МКБ-10, введенная в 1999 году. Россия, как и многие другие страны, начала переход на новую классификацию болезней с начала 2022 года.11-я версия МКБ должна была вступить в силу к 2025 году. «МКБ не диктует ни методы обследования, ни тактику лечения. Она лишь классифицирует болезни и определяет, что является заболеванием, а что вариант нормы. Например, гомосексуализм, который вывели из категории психических расстройств, теперь в виде ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России) лидирует в Европе и диктует правила жизни. В МКБ-11 полно подводных камней такого типа. Поэтому я не удивлюсь, если вместо МКБ у нас появится РКБ (Российская квалификация болезней), независимая от мнения экспертов Всемирной организации здравоохранения», — сказал Андрей Звонков. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов подчеркнул URA.RU, что можно не принимать МКБ-11 в РФ целиком. «Никто не мешает сделать собственное национальное статистическое и диагностическое руководство по психическим заболеваниям, скажем, по примеру DSM (диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам). Если уж настолько нет согласия с МКБ-11 из-за блока кодов классификации психических расстройств. Штаты пользуются МКБ для основной массы диагнозов. DSM у них для психиатрии», — заявил врач. Звонков объяснил, почему общемировая практика не подходит для России. «Есть две медицины: социальная и коммерческая. Мы придерживаемся первой. Коммерческая агрессивна и ориентирована на выгоду от больного. Поэтому мы не торопимся в применении МКБ-11», — отметил врач. Быстро перейти на новые стандарты невозможно, добавил в беседе с URA.RU председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «У нас действует МКБ-10, в один день перейти на МКБ -11 нельзя. Заболевания не меняются, меняются кодировки и, существенно, способ кодированного описания болезни. Это требует больших изменений в стандартах медицинской помощи и во всех электронных медицинских документах. МКБ — это не клиническая классификация, а статистическая, к лечению отношения не имеет», — заключил собеседник URA.RU. Врач-невролог, заведующий кабинетом головокружения клиник Иркутского государственного медицинского университета Алексей Борисов подчеркнул, что на лечение заболеваний международная классификация не повлияет. «МКБ — это статистический и аналитический инструмент. Отсутствие того или иного заболевания в классификации вовсе не означает, что его не будут лечить, выдавать больничные листы и т. п. Ведь в той же классификации МКБ-10 почти каждый раздел, каждый подкласс сопровождается кодировкой — „другое уточненное поражение“, или „другое неуточненное поражение“. Также есть целый класс „Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках“, которым, при желании, можно зашифровать многие состояния», — пояснил специалист.